Полиция подтвердила дебош с участием актера Никиты Кологривого

«Пока эта информация [о задержании] у нас еще уточняется. Заявление поступало, проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сказала представитель ведомства.

Скандал произошел в ночь на 19 марта. Совладелец ресторана рассказал RT , что пьяный Никита Кологривый укусил официантку, разделся и подрался с сотрудниками. Бизнесмен обратился в полицию. Агент актера подтвердил факт драки и заявил, что проблему уладили.

За два дня до этого в Новосибирске прошла встреча с поклонниками. Никите Кологривому не понравился прием, он поругался с организаторами и ушел из кинотеатра, но потом вернулся.