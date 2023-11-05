05 ноября 2023, 03:01

Полиция не подтвердила факт обыска в квартире Цыгановой — адвокат

РИА «Новости»
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Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина рассказала «Известиям», что ее клиенты не выходят на связь. В доме, где якобы проходил обыск, сейчас никого нет.

«Дозвониться до клиентов я не могу, дома никого нет», - рассказала Дручинина.

Адвокат отметила, что при разговоре с сотрудниками полиции факт обыска в квартире Вики Цыгановой в правоохранительных органах не подтвердили.

Ранее в официальном Telegram-канале Цыгановой ее супруг Вадим опубликовал тревожное видео , в котором сообщил, что к ним в дом пришли с обыском. Пост подписали «Собчак настучала», намекая на разногласия с телеведущей, которые возникли после скандального интервью Дудю.

Позже певица написала , что «все закончилось» и добавила, что изъяли «улики» - туфли и нейросеть. Именно они фигурировали в скандале с Ксенией Собчак. Подписчиков Цыганова отправила читать русскую классику и пообещала прокомментировать все завтра.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина рассказала «Известиям» , что ее клиенты не выходят на связь. В доме, где якобы проходил обыск, сейчас никого нет.

Полиция
05 ноября 2023, 02:47
«Изъяли туфли и нейросеть». Цыганова раскрыла подробности обыска в ее квартире
РИА «Новости»
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Певица Вика Цыганова рассказала, что обыск в ее дома закончился. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Все закончилось. Искали улики. <…> Расходимся. Улики изъяли - туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику», - написала артистка.

Позже Цыганова пообещала подписчикам, что даст комментарии завтра и пожелала всем хороших выходных.

Ранее в Telegram-канале певицы появилось видео , которое снял ее супруг Вадим. В нем он утверждал, что к ним в дом пришли с обыском, пост подписали «Собчак настучала». Супруг Цыгановой заявил, что успеет сделать несколько звонков и попросил кого-то за кадром не открывать дверь. Разногласия между знаменитостями начался после интервью, которое дала чета Цыгановых Юрию Дудю*. Телеведущая Ксения Собчак нелестно отозвалась о поступке певицы, а также раскритиковала ее за брендовые туфли.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Ксения Собчак Юрий Дудь
05 ноября 2023, 01:39
Shaman на концерте нажал на красную «ядерную» кнопку под слова «Я русский!»
РИА «Новости»
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На концерте в честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге певец Shaman нажал бутафорскую красную «ядерную» кнопку в чемоданчике под слова песни «Я русский!». Мероприятие транслировал Первый канал.

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Часовую программу певец закончил хитом «Я русский!».

В середине исполнения на сцену вышел человек с открытым чемоданчиком в руках. Внутри зрители увидели красную кнопку, имитирующая «ядерную». Shaman нажал на нее на глазах у зрителей на словах песни «я русский». После этого за спиной артиста раздался взрыв салюта.

Зрители на сайте разразились комментариями, у них возникли сомнения в уместности такого перформанса.

Певец Shaman вместе с хором движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. На выставке представят достижения государства в самых разных сферах, от промышленности до культуры и науки.

Концерты Музыка
05 ноября 2023, 00:33
Пугачева приехала в Россию для подготовки к частным концертам
РИА «Новости»
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Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева намерена закончить на Родине два «творческих вопроса». Об этом сообщил сайт kp.ru.

В материале сказано, что за границей появился спрос на частные выступления Пугачевой для богатых соотечественников. За полчаса вокала на закрытом мероприятии в Дубае звезде предложили награду в 350 тысяч евро (около 34 миллионов рублей – прим ред.) Однако для этого артистке нужны помощники. Этот вопрос вокалистка захотела решить в родной стране.

Также у звезды осталось много песен, ранее купленных у талантливых авторов. Некоторые уже записаны, а некоторые остались в долгом ящике. В 2024 году Пугачева может выпустить новые треки. Сама певица официально ничего не комментировала. Если вокалистка все-таки будет выступать на частных мероприятиях, то это будут закрытые концерты, где запретят любую съемку.

Ранее машину Пугачевой Rolls-Royce заметили возле студии «Салам» в Твери. По мнению очевидцев, артистка записала новую песню, ведь раньше сотрудничала с этой студией.

Концерты Россия Музыка Алла Пугачева
04 ноября 2023, 23:25
Пугачева приехала в Москву на обычном VIP-купе с другими пассажирами
РИА «Новости»
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Вернувшаяся на Родину певица Алла Пугачева ехала из Пскова в Москву в стандартном VIP-купе рядом с другими пассажирами, хотя раньше путешествовала в отдельном вагоне. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В публикации отметили, что звезда ехала в столицу в 12-местном вагоне класса люкс. В купе Пугачевой была стандартная, скромная душевая, «полутороспальная» кровать и туалет. Одно место в таком вагоне стоит примерно 30 тысяч рублей и выкупить можно минимум одно купе.

Билеты певицы в Москву оказалась в разы дешевле, чем в ранние поездки звезды по России. До эмиграции артистка путешествовала в отдельном вагоне с личным купе, кухней, душевой, купе для охранников и другой дорожной роскошью.

Ранее в Твери заметили принадлежащий Алле Пугачевой автомобиль Rolls-Royce. Машина стояла рядом со студией «Салам». Очевидцы предположили, что знаменитость решила записать песню в России, ведь раньше сотрудничала с этой студией.

Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Артистка пересекла границу страны через КПП в Псковской области. На следующий день звезда приехала в Москву.

Алла Пугачева

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