Полиция начала расследование смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

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Актера нашли мертвым 28 октября 2023 года в гидромассажной ванне плавательного бассейна в его доме, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса.

«Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего - прим. ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его», - говорится в материале.

По данным судмедэксперта, в желудке актера обнаружили следы кетамина, используемого иногда для лечения депрессии. Только в его крови содержалось количество препарата, как при использовании общей анестезии.

Кетамин вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания, способствуя смерти актера. Кроме того, были и другие факторы - утопление, ишемическая болезнь сердца и действие лекарственного препарата бупренорфина.