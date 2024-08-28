Полицейский кортеж Дурова отъехал от здания суда в Париже
В Париже от суда, где проходило слушание с участием основателя Telegram Павла Дурова, отъехали полицейские машины. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, от здания суда отъехал кортеж, который, предположительно, сопровождал Дурова на заседание по его задержанию. Бизнесмен провел в суде несколько часов.
Прокуратура Парижа поместила Дурова под судебный надзор. Ему запретили покидать Францию, запросили залог на сумму пять миллионов евро и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Владельца мессенджера Telegram и криптовалюты TON заподозрили в шести правонарушениях.