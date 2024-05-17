Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

По данным издания, в 2023 году состояние Маккартни составляло 50 миллионов фунтов стерлингов. Заработать миллиард фунтов стерлингов музыканту помогли начисления за авторские права, доходы от гастрольного турне Got Back, в котором он отыграл 35 концертов, а также успех кавера на песню 1968 года Blackbird в исполнении американской певицы Бейонсе.

Несмотря на то, что группа The Beatles распалась 50 лет назад, коллектив остается самым продаваемым в истории. Экс-участники и наследники «Великолепной четверки» каждый год получают миллионную прибыль от компании Apple Corps.

Ранее американская певица Тейлор Свифт присоединилась к списку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Ее состояние превысило миллиард долларов.