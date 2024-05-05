Пол Маккартни спустя 60 лет ответил фанатке на признание в любви

В 1963 году Эдриенн в интервью телеканалу CBS призналась в любви к The Beatles и Маккартни.

«Я люблю The Beatles и всегда буду любить их! Даже когда мне исполнится 105 лет и я стану старой бабушкой, я буду любить их. И Пол Маккартни, если ты слушаешь, Эдриенн из Бруклина любит тебя всем сердцем!» - сказала тогда девушка.

Маккартни ответил, что наконец-то добрался до Бруклина, там проходит фотовыставка. Он пригласил Эдриенн посетить мероприятие. Свое обращение музыкант подписал: «Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит».

Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни написали совместную песню Primrose Hill. Композиция доступна на стриминговых сервисах.