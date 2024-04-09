09 апреля 2024, 12:35

Покончивший с собой певец Кунгуров страдал от психического расстройства

РИА «Новости»
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Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров, который неожиданно ушел из жизни накануне вечером, имел проблемы с психикой и неоднократно проходил лечение в специализированных учреждениях. Только в прошлом году артист трижды обращался за помощью в психиатрические клиники, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу. Кунгуров страдал от чувства тревоги, апатии, раздвоения личности и расстройства сознания. После выписки он отказался от медикаментов и предпочел им работу с гипнологами и остеопатами.

Трудности с психическим здоровьем начались у певца примерно десять лет назад. Он страдал от депрессии, которая усугублялась алкогольной зависимостью. В 2015 году Кунгуров обратился к психиатру, который назначил ему лекарственные препараты, но спустя некоторое время артист прекратил их прием.

Кроме психических расстройств, у Кунгурова были и другие проблемы со здоровьем - он консультировался у онколога.

Певец Сергей Пенкин заявил, что его шокировала гибель звезды шоу «Голос». Он рассказал о последней встрече с Кунгуровым.

Музыка Шоу-бизнес Депрессия
09 апреля 2024, 12:58
Группа Kiss продала права на музыку и образы
Global Look Press
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Американская рок-группа Kiss продала права на музыкальный репертуар и образы, в том числе — легендарный макияж. Им удалось заработать свыше 300 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Американская рок-группа Kiss продала права на музыкальный репертуар и образы, в том числе - легендарный макияж. Им удалось заработать свыше 300 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Покупателем выступила компания Pophouse Entertainment, базирующаяся в Швеции. Теперь у нее есть права на все музыкальные произведения группы и их запоминающиеся сценические образы. Также покупатель сможет создать аватары музыкантов и организовать их выступления в будущем.

В декабре рок-группа Kiss завершила свое мировое турне , которое стартовало в конце января 2019 года. Последний концерт состоялся в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Там же музыканты представили свои виртуальные аватары для концертов. Реальных участников группы - Джина Симмонса, Эрика Сингера, Томми Тайера и Пола Стэнли - воспроизвела студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic. Новые технологии позволят культовой рок-группе оставаться вечно молодой.

Музыка Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 12:20
Егор Крид отреагировал на слухи о создании лейбла
Global Look Press
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Певец Егор Крид опроверг слухи о создании собственного лейбла. Его слова передал Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель пояснил, что его новая компания «EK Family» занимается дистрибуцией музыки, а не продвижением артистов.

«Это не лейбл, мы не занимаемся продвижением артистов. Мы берем их музыку, доставляем на все площадки и делаем им промоушен», - заявил артист.

Также Крид поделился подробностями из личной жизни. По его словам, у него все так же тихо, как и было.

Ранее артист объявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети», где он был наставником. Крид заявил, что сделал на проекте «все возможное и невозможное».

Россия Музыка Егор Крид
09 апреля 2024, 05:29
Умер звезда боевиков 90-х годов Йохан Саймим
РИА «Новости»
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Индонезийский актер-каратист, артист дубляжа и модель Йохан Саймима скончался в возрасте 68 лет в воскресенье, 7 апреля. Информация о его смерти появилась на сайте IMDb.

Причина смерти легендарного актера не уточняется. Индонезийские СМИ сообщили, что его уже похоронили. Близкие, друзья и поклонники проводили его в последний путь 7 апреля.

Саймим сыграл в десятках жестких боевиков 1980-1990-х годов. В частности, в картинах «Полночный гром», «Кровавая месть», «Долина черепов», «Отчаянные коммандос» и «Тайна наследия южных морей», которые принесли ему мировую известность. Он стал одним из ведущих актеров в жанре боевиков.

В качестве актера Саймим дебютировал в первой половине 80-х годов. В его фильмографии не только боевики, но и сериалы с «мыльными операми». Всего он участвовал более чем в 20 проектах.

Смертность Кино Фильмы Индонезия Актеры
09 апреля 2024, 04:23
Покончивший с собой Кунгуров незадолго до смерти оставил послание поклонникам
РИА «Новости»
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Оперный певец Евгений Кунгуров в своем последнем ролике призвал людей быть внимательнее друг к другу. Видеозапись он опубликовал около трех недель назад в личном блоге в Instagram.

«Берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. Все будет замечательно, если мы будет беречь все вместе то, что создано поколениями», - сказал певец на видео.

Вечером в понедельник, 8 апреля, тело Евгения Кунгурова обнаружили в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого певец написал сообщение своей супруге с угрозой свести счеты с жизнью и перестал выходить на связь. По словам женщины, в последнее время ее муж посещал психиатра в частной клинике.

Родственники Кунгурова признались, что не знали о состоянии артиста и находятся в шоковом состоянии после сообщения о его смерти. Близкий друг певца Сергей Шолох также сообщил, что во время их последнего разговора Кунгуров не подавал вида о своем намерении свести счеты с жизнью.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Смертность Россия Музыка Москва

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