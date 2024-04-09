Покончивший с собой певец Кунгуров страдал от психического расстройства

По информации издания, врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу. Кунгуров страдал от чувства тревоги, апатии, раздвоения личности и расстройства сознания. После выписки он отказался от медикаментов и предпочел им работу с гипнологами и остеопатами.

Трудности с психическим здоровьем начались у певца примерно десять лет назад. Он страдал от депрессии, которая усугублялась алкогольной зависимостью. В 2015 году Кунгуров обратился к психиатру, который назначил ему лекарственные препараты, но спустя некоторое время артист прекратил их прием.

Кроме психических расстройств, у Кунгурова были и другие проблемы со здоровьем - он консультировался у онколога.

Певец Сергей Пенкин заявил, что его шокировала гибель звезды шоу «Голос». Он рассказал о последней встрече с Кунгуровым.