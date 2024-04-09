09 апреля 2024, 04:23

Покончивший с собой Кунгуров незадолго до смерти оставил послание поклонникам

РИА «Новости»
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Оперный певец Евгений Кунгуров в своем последнем ролике призвал людей быть внимательнее друг к другу. Видеозапись он опубликовал около трех недель назад в личном блоге в Instagram.

«Берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. Все будет замечательно, если мы будет беречь все вместе то, что создано поколениями», - сказал певец на видео.

Вечером в понедельник, 8 апреля, тело Евгения Кунгурова обнаружили в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого певец написал сообщение своей супруге с угрозой свести счеты с жизнью и перестал выходить на связь. По словам женщины, в последнее время ее муж посещал психиатра в частной клинике.

Родственники Кунгурова признались, что не знали о состоянии артиста и находятся в шоковом состоянии после сообщения о его смерти. Близкий друг певца Сергей Шолох также сообщил, что во время их последнего разговора Кунгуров не подавал вида о своем намерении свести счеты с жизнью.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Смертность Россия Музыка Москва
09 апреля 2024, 01:55
«В чужую душу не заглянешь». Близкий друг Кунгурова признался, что говорил с ним незадолго до смерти
РИА «Новости»
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Близкий друг Евгения Кунгурова, которого нашли мертвым в центре Москвы, признался, что разговаривал с ним незадолго до смерти, но артист даже «виду не показал», что собирается свести счеты с жизнью. Об этом Сергей Шолох рассказал RT.

«Он крепкий человек, нормальный мужик был русский. В чужую душу-то не заглянешь», - добавил Шолох.

По его словам, у Кунгурова имелись «психические отклонения», с которыми он пытался справиться во время лечения в платных клиниках.

Кроме того, Шолох опроверг информацию о разводе оперного певца с женой.

До этого отец Кунгурова, проживающий на Урале, признался, что ничего не знал о его самоубийстве. Мужчина добавил, что они сами сейчас «сидят при смерти». Отец артиста также отметил, что о гибели сына им сообщили по телефону.

Смертность Россия Музыка
09 апреля 2024, 00:48
«Мы сами сидим при смерти». Отец звезды «Голоса» Кунгурова отреагировал на сообщение о его смерти
РИА «Новости»
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Живущие на Урале родственники оперного певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова, покончившего с собой в Москве, признались, что ничего не знали о его состоянии. Об этом сообщил Пятый канал.

«Мы сами сидим здесь при смерти. <…> Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», - ответил отец артиста.

Тело Кунгурова обнаружили у его дома на Зоологической улице в Москве. По предварительной информации, перед суицидом он отправил супруге сообщение, где признался, что планирует проститься с жизнью. После этого он перестал выходить на связь. Женщина вызвала домой спасателей.

СМИ сообщили, что в последнее время Кунгуров наблюдался у психиатра, но на учете не состоял, так как обратился в платную клинику.

Правоохранители уже выясняют все обстоятельства суицида артиста.

Кунгуров прославился после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, хотя и не стал победителем. Его наставником был ныне покойный Александр Градский.

Смертность Россия Музыка
08 апреля 2024, 22:21
Мастерство жизни. Блогер Любятинка — о спорте и соблюдении баланса во всем
Телеканал «360»
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Российский блогер и певица Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) занялась блогингом, потому что хотела привлечь новых клиентов для тренировок. В интервью Марусе Михейчик на «360» она рассказала, как начинала путь к популярности.

«Не могу сказать, что это было решение. Я вообще понятия не имела, что [блогинг] может еще и деньги приносить. <…> У меня есть какой-то потенциал, который очень сильно требует выхода. И началось все потому, что надо было его на кого-то выплескивать. <…> Мне кажется, на меня как на идиотку смотрели те, кто рекламу продавал [в запрещенной соцсети]», - поделилась Любятинка.

Блогер пояснила, что работала фитнес-тренером: нужно было развлекать себя и девушек, которые брали занятия.

«Надо было создавать амплуа веселого тренера, чтобы ко мне приходил народ. Поэтому я это и делала. <…> Это шло абсолютно от души, по любви. И сейчас тоже, несмотря на то, что это стало источником моего дохода», - подчеркнула она.

В жизни Любятинка пытается балансировать между полным разгильдяйством и излишней строгостью. В интервью блогер указала на необходимость достичь этакой золотой середины между занятиями спортом и употреблением Prosecco (сухое игристое итальянское вино - прим. ред.).

«Я стараюсь этот баланс выдержать, в этом и есть мастерство жизни», - сказала девушка, добавив, что ей нравится сочетать легкость получения прибыли и отношения к спорту.

Соцсети Блогеры Интервью
08 апреля 2024, 21:44
Певец Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и прекратил выходить на связь
«ВКонтакте»
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Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и перестал выходить на связь. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, сообщение с угрозой ухода из жизни артист отправил своей супруге.

По словам собеседника, Кунгуров находится в квартире в центре Москвы и на связь не выходит.

Источник добавил, что обеспокоенная супруга артиста заявила, что официально певец на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, но находился под наблюдением специалиста в платной клинике.

Для выяснения всех обстоятельств и установления состояния певца по указанному адресу выехала группа спасателей, которые взяли с собой сотрудников психологической службы на всякий случай.

Спасатели Психология Москва

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