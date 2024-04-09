Покончивший с собой Кунгуров незадолго до смерти оставил послание поклонникам

«Берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. Все будет замечательно, если мы будет беречь все вместе то, что создано поколениями», - сказал певец на видео.

Вечером в понедельник, 8 апреля, тело Евгения Кунгурова обнаружили в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого певец написал сообщение своей супруге с угрозой свести счеты с жизнью и перестал выходить на связь. По словам женщины, в последнее время ее муж посещал психиатра в частной клинике.

Родственники Кунгурова признались, что не знали о состоянии артиста и находятся в шоковом состоянии после сообщения о его смерти. Близкий друг певца Сергей Шолох также сообщил, что во время их последнего разговора Кунгуров не подавал вида о своем намерении свести счеты с жизнью.

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