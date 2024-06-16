Поклонники заподозрили, что Аршавин готовится стать отцом в пятый раз
У футболиста Андрея Аршавина может родиться пятый ребенок. Об этом сообщило издание Starhit.
У спортсмена уже есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской и дочь от Алисы Казьминой.
Слухи появились после публикации в соцсетях от новой возлюбленной Аршавина Анны. Поклонники обратили внимание, что живот девушки заметно округлился. Это может указывать на ее беременность.
Будет ли жениться Аршавин - неизвестно. Например, Барановская так и не дождалась заветного кольца. Они прожили в гражданском браке более 10 лет. Футболист ушел от телеведущей, когда она была беременна. По данным журналистов, спортсмен влюбился в новую пассию - Алису. На ней он женился почти сразу, но потом все равно развелся.
Ранее Аршавин рассказал, что отдал Барановской после расставания. Он пожаловался, что ведущая забрала его спортивные трофеи.