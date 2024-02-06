Поклонница Баскова предложила певцу зачать ребенка за деньги

По его словам, такое предложение он получил от одной богатой поклонницы. Она хотела зачать ребенка от звезды. Женщина сильно «прессовала» артиста, но тот отказывался, аргументировав это тем, что ему с «брюнетками не очень». Фанатка обещала перекраситься. По мнению Баскова, подобное поведение с ее стороны было помешательством.

Ранее развлекательный телеканал «Точка ТВ» оштрафовали на один миллион рублей за пропаганду ЛГБТ* в клипе Баскова. Дело оформили еще в октябре прошлого года. Летом телеканал показал клип в эфире, но не поставил маркировку «18+».

В постановлении отметили, что артиста на кадрах окружают свиты мужского пола, а сюжет развития отношений лирического героя с другим парнем происходит в атмосфере «гедонизма и разврата».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.