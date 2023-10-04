Покинувшую Россию актрису Дапкунайте принудительно выселят из квартиры в Москве
Суд обязал зарегистрировать квартиру актрисы Ингеборги Дапкунайте в Москве на новых собственников. Об этом сообщил портал Business FM со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Лелу Кокая.
Трехкомнатное жилье артистки на Никитском бульваре 27 апреля купил Рубен Худавердян. Сумма сделки не оглашалась, однако недвижимость оценили примерно в 100 миллионов рублей. Оказалось, что покинувшая Россию Дапкунайте не выписалась из квартиры и перестала выходить на связь с покупателями.
Дапкунайте взяла деньги у новых владельцев еще весной, после чего уехала в Лондон. Худавердян в июле 2023 года обратился в суд для решения проблемы. В итоге инстанция удовлетворила иск против артистки. Сейчас в собственности у актрисы находится особняк в элитном коттеджном поселке «Резиденция Бенилюкс», расположенном на Новорижском шоссе. Цены на недвижимость там стартуют от 150 миллионов рублей.