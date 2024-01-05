Покинувший Россию внебрачный сын Жванецкого украл у жены 75 тысяч долларов

«Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, только что украл у меня 75 000 долларов», - подчеркнула Федорова.

Журналистка призналась, что не ожидала такого поступка от мужа, который жил с матерью-одиночкой в эмиграции. По ее словам, Рывкин продолжает требовать у нее денег на содержание и оплату отеля.

Сама Федорова ни у кого не просила денег для себя и ребенка. Сейчас она хочет, чтобы Рывкин вернул средства и окончательно исчез из ее жизни.

Сын Жванецкого вместе с Федоровой и ее дочерью от предыдущих отношений покинул Россию в 2022 году. Супруги обосновались в Барселоне, но через некоторое время Рывкин уехал в США. Судя по снимкам из соцсетей, мужчина живет в Нью-Йорке и мечтает покорить этот город.

Сатирик Михаил Жванецкий скончался в Москве в ноябре 2020 года. Ему было 86 лет.