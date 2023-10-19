Покинувшего Россию Александра Ревву заметили в Москве
Юморист Александр Ревва появился в Москве на концерте памяти певца Юрия Шатунова «Здесь был Юра». Об этом сообщил сайт mk.ru.
В материале сказано, что после февраля 2022 года шоумен исчез из публичного пространства. Поклонники предположили, что он переехал в Испанию. Однако слухи об эмиграции не подтвердились. Александр появился на сцене концерта и исполнил старую песню из репертуара Шатунова «Глупые снежинки».
Ранее заместитель главы комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыдкин призвал проверить россиян, покинувших родину, на вероятную причастность к финансированию ВСУ.
Под проверку могут попасть те, кто публично выступал против действий российской армии в ходе специальной военной операции. В списке документа оказались знаменитости Иван Ургант, Максим Галкин*, Александр Ревва, Александр Гудков, Руслан Усачев и другие.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.