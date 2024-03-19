19 марта 2024, 11:54

Покинувшая РФ звезда «Фабрики» вернулась в страну на заработки

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Бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева решила вернуться из Израиля в Россию на заработки. Она планирует выступать на корпоративах и юбилеях, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, певица готова работать на частных вечеринках за 600 тысяч рублей. Программа длится 45 минут, в нее входит концерт с собственными песнями Савельевой и хитами «Фабрики».

Shot уточнил, что в мае артистка выступит на московских площадках - либо в клубе «16 тонн», либо в баре «Мумий тролль».

Журналисты также раскрыли скромный райдер Савельевой, который подразумевает несколько нарезок, бутылку виски Jack Daniels и куриный бульон или овощной суп.

Последние несколько лет Савельева большую часть времени проживала в Израиле вместе с супругом Кириллом Сафоновым, которого требовали включить в список иноагентов и проверить на спонсирование ВСУ из-за его постов в соцсетях. На днях артистка вернулась с сыном в Москву.

Ранее гендиректор телеканала «Муз-ТВ» Захар Бабин намекнул о возможном возвращении на экраны шоумена Дмитрия Нагиева. Артист может стать ведущим «Премии МУЗ-ТВ 2024».

Концерты Музыка Шоу-бизнес
19 марта 2024, 09:54
Маск признался в употреблении запрещенного в России вещества
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Бизнесмен Илон Маск объявил об употреблении кетамина. В интервью телеведущему Дону Лемону владелец X (бывшего Twitter) рассказал о лечении депрессии и встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщил CNN.

«Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, вроде депрессии, или депрессия, которая не связана с какими-либо негативными новостями. И кетамин помогает вывести человека из негативного настроения», - сказал он.

Илон Маск заверил, что получал наркотический препарат по рецепту врача и прибегал к нему примерно раз в две недели. Он заявил, что не смог бы принять слишком большую дозу - при 16-часовом графике работы, по его словам, нужно оставаться в ясном уме.

Дон Лемон спросил бизнесмена о встрече с Дональдом Трампом. Илон Маск сказал, что виделся с ним, но опроверг слух о финансировании его выдвижения. Он допустил, что выделит деньги на последнем этапе предвыборной кампании.

В России кетамин внесли в список психотропных веществ. Он имел снотворный и галлюциногенный эффект, использовался в ветеринарии. Следы этого наркотика нашли в организме актера Мэттью Перри , который умер в 2023 году в возрасте 54 лет.

Наркотики Лекарства Дональд Трамп Илон Маск
19 марта 2024, 04:39
Наташа Королева кардинально изменила образ
РИА «Новости»
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На церемонии вручения премии «Виктория» певица Наташа Королева предстала в новом образе. Артистка надела ярко рыжий парик и розовый брючный костюм, об этом написал сайт телеканала «Муз-ТВ».

Парик кардинально изменил внешность певицы. Вместе с яркой сверкающей майкой и костюмом Королева выглядела значительно моложе своих лет.

Публике понравились перемены в образе артистки. Поклонники уверены, что этот эксперимент станет отправной точкой для перемен в гардеробе певицы.

В середине февраля стало известно, что Наташа Королева за границей «подцепила» какую-то загадочную болезнь. Певица навещала родственников в США. Королева не стала комментировать сообщения о своем здоровье.

Мода Одежда Музыка
19 марта 2024, 03:54
Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
РИА «Новости»
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Исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство. Об этом РИА «Новости» сообщил ее концертный директор Александр Дугин.

«Да, она получила российское гражданство», - подтвердил собеседник агентства.

Успенская - уроженка Киева. Российского гражданства у нее не было, несмотря на длительную концертную деятельность в РФ. У певицы также есть американское гражданство.

В конце февраля Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой. Композиция под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия певицы в «Крокус Сити Холл». По признанию артистки, песня стала гимном всех ее прожитых лет и творчества.

Концерты Песни Россия Киев Любовь Успенская
19 марта 2024, 03:30
Британский таблоид опубликовал свежее видео с Кейт Миддлтон
РИА «Новости»
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Британский таблоид The Sun опубликовал новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Авторы журнала утверждают, что это первое видео с ней после операции, которую принцессе сделали в конце прошлого года.

О том, что принцесса перенесла хирургическое вмешательство Кенсингтонский дворец сообщил в середине января. Подробностей не привели, лишь уточнили, что операция была на брюшной полости. Все мероприятия с Миддлтон отложили. Спустя два месяца Кейт опубликовала фото со словами благодарности за поддержку, но читатели быстро выяснили, что оно было отфотошоплено, и принцессе пришлось извиняться.

Накануне, 18 марта, некоторые российские СМИ сообщили о смерти британского монарха Карла III , сославшись на заявление Букингемского дворца. Однако пресс-служба короля позже опровергла эту информацию.

Папарацци засняли Миддлтон во время похода по магазинам вместе со своим мужем, принцем Уильямом. Кейт улыбалась и «выглядела счастливой», добавили журналисты.

Великобритания Видео

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