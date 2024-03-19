Покинувшая РФ звезда «Фабрики» вернулась в страну на заработки

По данным издания, певица готова работать на частных вечеринках за 600 тысяч рублей. Программа длится 45 минут, в нее входит концерт с собственными песнями Савельевой и хитами «Фабрики».

Shot уточнил, что в мае артистка выступит на московских площадках - либо в клубе «16 тонн», либо в баре «Мумий тролль».

Журналисты также раскрыли скромный райдер Савельевой, который подразумевает несколько нарезок, бутылку виски Jack Daniels и куриный бульон или овощной суп.

Последние несколько лет Савельева большую часть времени проживала в Израиле вместе с супругом Кириллом Сафоновым, которого требовали включить в список иноагентов и проверить на спонсирование ВСУ из-за его постов в соцсетях. На днях артистка вернулась с сыном в Москву.

Ранее гендиректор телеканала «Муз-ТВ» Захар Бабин намекнул о возможном возвращении на экраны шоумена Дмитрия Нагиева. Артист может стать ведущим «Премии МУЗ-ТВ 2024».