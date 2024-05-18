18 мая 2024, 17:07

Покинувшая Москву Королева обратилась к фанатам после скандала

Global Look Press
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Уехавшая после скандала с телеэфирами из Москвы певица Наташа Королева вышла на связь. Она пригласила поклонников на свой концерт, который состоится в Пятигорске, сообщило издание «7Дней».

«Восемнадцатого мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», - процитировало издание артистку.

Журналисты уточнили, что Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) отдыхают и поправляют здоровье в санатории в Ессентуках. Пара выбрала апартаменты с двумя спальнями, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей за сутки.

Ранее певица Наташа Королева исполнила в Кремле на концерте в честь Дня Победы песню «Только ты не умирай». Однако ее выступление решили убрать из эфира. Музыкальный критик Илья Легостаев выразил надежду на то , что это будет небольшая темная полоса в карьере Королевой, а не безумие.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
18 мая 2024, 16:41
Боня объяснила, почему экстренно отменила поездку на Каннский фестиваль
Global Look Press
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Бывшая участница «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня в последний момент перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. В своем Instagram* она призналась, что выбрала мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Боня сообщила подписчикам, что такое с ней впервые. Она планировала завтра вылетать в Канны, но отправится в понедельник в Дубай, так как на 20 мая запланировано мероприятие, куда ее пригласили.

«Мне придется Канны отложить еще на два дня. Но зато это будет настолько престижное классное мероприятие, где будут иностранцы. И я единственная представительница из России», - пояснила она.

Боня уточнила, что речь идет об открытии новой резиденции Tiger Sky Tower Dubai, где будут самые богатые люди со всего мира.

Телеведущая добавила, что обратно ей придется лететь эконом-классом из-за отсутствия более дорогих билетов.

На днях блогер Виктория Боня рассказала о намерении сделать 12-летней дочке российский паспорт. Пока у девочки только монакское удостоверение личности.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Блогеры Виктория Боня Дубай
18 мая 2024, 13:28
«Будет безумие». Критик — о судьбе вырезанной из эфиров Королевой
РИА «Новости»
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Певица Наталья Королева переживает карьерный кризис, который может перерасти в безумие. Таким мнением поделился с News.ru музыкальный критик Илья Легостаев.

По его словам, маловероятно, что Королеву ждут вражда и нападки со стороны промоутеров и других людей, так как она известная певица с многомиллионной публикой.

«Возможно, будет безумие. Но я надеюсь на то, что это будет такая небольшая темная полоса в карьере Натальи», - сказал критик.

Он отметил, что прогнозировать ситуацию в отношении Королевой сейчас сложно, так как исход может быть непредсказуемым.

Легостаев добавил, что певицу могли убрать из телеэфиров по требованию продюсеров, которые «живут в своем мире».

На днях певица Наталья Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) отправились на отдых в санаторий в Минводах. Там артисты планируют поправить здоровье с помощью лечебных ванн и грязевых процедур.

Концерты Телевидение Шоу-бизнес
18 мая 2024, 12:58
Поправившаяся Кудрявцева пожелала стройным «гореть в аду»
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева поправилась на три килограмма. В своем Telegram-канале она в шутливой форме резко высказалась о стройных людях.

Кудрявцева пояснила, что во время майских праздников отдыхала в Италии с подругой Катериной Гордон и дочкой Марией. Во время путешествия телеведущая не отказывала себе в блюдах местной кухни. Однако гастрономическое удовольствие обернулось для нее тремя лишними килограммами.

«Если не знаете, как нажрать три килограмма за три дня, обращайтесь - выдам все пароли», - предложила поклонникам Кудрявцева в своем блоге.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику подписчиков, обвинивших ее в излишнем редактировании фотографии ее дочери Марии. Многие не заметили, что на снимке нарисованная картина.

Диеты Лера Кудрявцева Шоу-бизнес
18 мая 2024, 11:29
Глюк’oZу обвинили в неуплате налогов
РИА «Новости»
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Певица Наталья Чистяковая-Ионова, известная как Глюк’oZa, пополнила список звездных должников ФНС. Артистке грозит блокировка ее счетов, сообщил Telegram-канал Shot.

Певица Наталья Чистяковая-Ионова, известная как Глюк’oZa, пополнила список звездных должников ФНС. Артистке грозит блокировка ее счетов, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Глюк’oZa задолжала налоговой 1,2 миллиона рублей. Приставы направили певице уведомление с предупреждением о блокировке счетов и запретом на выезд за границу в случае неуплаты долга.

Журналисты уточнили, что артистка сейчас отдыхает в Италии.

Недавно продюсер Сергей Лавров рассказал о заработках певицы Глюк’oZы. По его словам исполнительнице платят за корпоратив около двух-трех миллионов рублей. При этом для певицы в первую очередь важно быть на сцене, чувствовать себя востребованным артистом, считает продюсер.

Налоги Шоу-бизнес

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