Покинувшая Москву Королева обратилась к фанатам после скандала

«Восемнадцатого мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», - процитировало издание артистку.

Журналисты уточнили, что Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) отдыхают и поправляют здоровье в санатории в Ессентуках. Пара выбрала апартаменты с двумя спальнями, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей за сутки.

Ранее певица Наташа Королева исполнила в Кремле на концерте в честь Дня Победы песню «Только ты не умирай». Однако ее выступление решили убрать из эфира. Музыкальный критик Илья Легостаев выразил надежду на то , что это будет небольшая темная полоса в карьере Королевой, а не безумие.