04 июля 2024, 19:00

Показы шоу студии Александра Гудкова отменили в нескольких российских городах

Global Look Press
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В нескольких городах России отменили кинопоказ нового выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» студии юмориста Александра Гудкова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале команды.

«У нас отмена показов в „Мори Синема“ (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать», - рассказали авторы шоу.

В Сети Гудкова обвинили в русофобии и призывах спонсировать ВСУ. По мнению актрисы Яны Поплавской, в своем шоу юморист высмеивает публичных людей и представителей власти.

«Гудков, который жил на всех российских каналах, но осудил СВО, унизил патриотов России и донатил ВСУ, теперь спокойно зарабатывает здесь деньги. Открыто, ничего не боясь», - заявила она в своем Telegram-канале.

Шоу также запланировали в кинотеатрах других городов, в том числе Москвы, Химок, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других. Активисты потребовали полностью отменить показ.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Гудков зарабатывал 1,5 миллиона рублей за выступление. Все изменилось после того, как летом 2022 года он спровоцировал скандал, разместив пародию на песню певца Shaman’а «Я русский».

Кино Россия Шоу-бизнес Яна Поплавская
04 июля 2024, 18:04
«От таких редко уходят». Юлия Савичева назвала причину мужских измен
Global Look Press
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Певица Юлия Савичева выразила мнение, что мужчины не бросают самодостаточных и работающих над собой женщин. Слова артистки передал Telegram-канал «Звездач».

На фоне скандала вокруг развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым Савичевой задали вопрос о том, каким женщинам, по ее мнению, не изменяют мужчины.

«Прежде всего, не важно, мужчина или женщина, ты должен быть самодостаточным, себя уважать, любить себя и принимать таким, какой ты есть. От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой, внутренним состоянием, все будет хорошо», - ответила она.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая. Певица намекнула, что разлучницей могла стать модель Анастасия Решетова. Она назвала соперницу девушкой с низким социальным статусом.

Алсу Скандалы Семья Отношения Женщины Громкие разводы Мужчины Брак Шоу-бизнес Анастасия Решетова Юлия Савичева
04 июля 2024, 14:56
Певица Рита Ора оголила грудь на публике
Global Look Press
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Британская певица и актриса Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде. Ее фотографии в прозрачном платье без бюстгальтера опубликовало издание Daily Mail.

Звезда пришла на концерт музыкальной группы Girls Aloud в блестящем серебристом платье, сквозь ткань которого была видна грудь и трусы. Образ 33-летней певицы дополнили лаковые черные сапоги. В качестве аксесуаров она выбрала черную кожаную сумку с заклепками и большие очки в темно-красной оправе.

Девушка сделала макияж в нюдовых тонах с ярким блеском для губ и розовыми румянами, распустила волосы и уложила их в небрежные локоны.

Ранее телеведущая Алена Водонаева опубликовала фотографии у водоема в мокром платье на голое тело. В комментариях образ девушки сравнили с греческой богиней Афродитой.

Концерты Шоу-бизнес
04 июля 2024, 14:29
«Пишут такую чушь». Каневский раскрыл правду о состоянии Клары Новиковой
Global Look Press
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Телеведущий Леонид Каневский назвал сообщения о проблемах со здоровьем у юмористки Клары Новиковой чушью. В интервью журналистке Саше Сулим он также опроверг слухи о том, что актриса живет в доме престарелых.

«Про нее пишут такую чушь, что она брошена, что она чуть ли не в доме престарелых, что она еле ходит, Ну мерзавцы! Фиг с маслом! Она в полном порядке, она замечательно себя чувствует!», - заявил Каневский.

По его словам, Новикова играет в спектаклях и выступает на сольных концертах. Телеведущий похвалил ее труд, назвав хорошей драматической актрисой.

Ранее Каневских объяснил, почему снялся в комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая полуобнаженным. По его словам, подготовленный костюм ему не подошел, а гримеры так и не смогли найти ничего подходящего.

Концерты Россия Спектакль Актеры
04 июля 2024, 14:02
«Пришлось слезать». Лева Би-2 признался в проблемах с кокаином и алкоголем
Global Look Press
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Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева Би-2*, рассказал, что несколько лет назад активно употреблял кокаин и алкоголь. Откровениями певец поделился в подкасте «Говорящие Головы» на YouTube.

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева Би-2*, рассказал, что несколько лет назад активно употреблял кокаин и алкоголь. Откровениями певец поделился в подкасте « Говорящие Головы » на YouTube.

Бортник* подчеркнул, что популярность пришла к нему после 30 лет и он сразу оказался в кругу музыкантов и продюсеров, которые употребляли запрещенные вещества. По его словам, первый раз кокаин он попробовал благодаря бывшему продюсеру группы «Сплин» Александру Пономареву.

«Надо сказать, что у меня даже наступил какой-то момент, когда мне пришлось слезать с него настолько радикально, что я бросил пить. Я уже десять лет не пью и соответственно не принимаю тяжелых наркотиков», - признался Лева*.

Он намекнул, что не имеет ничего против легких наркотиков.

Ранее стало известно, что певица Лайма Вайкуле отказалась спеть песню «Мой рок-н-ролл» вместе с «Би-2» из-за партии ее коллеги Юлии Чичериной.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Наркотики Песни Алкоголь Музыка Кокаин

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