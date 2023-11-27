Показала флаг Украины и перешла на мову. Клара Новикова выступила в Москве

В Москве прошел концерт Клары Новиковой. Во время выступления юмористка рассказывала о своем детстве в Киеве, периодически переходила на мову и показывала слайды родного города. На одном из них оказался флаг Украины. После концерта артистка рассказала «Московскому комсомольцу» , что флаг появился в ряду фотографий по ошибке.

Новикова рассказала, что во время репетиции просмотрела все предложенные ей слайды, и флага там не было. Во время выступления она стояла спиной к экрану и даже не видела, что там демонстрируется.

Юмористка заверила, что в происходящем не было злого умысла.

«Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости <…> в паспорте у меня написано; место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства», - заявила она.

Новикова добавила, что очень благодарна России, в которой живет 50 лет.

Ранее финский музыкант Йере Пеюхенен на концерте в Эстонии выкинул за кулисы флаг Украины , который бросили на сцену из зрительного зала.