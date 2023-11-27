27 ноября 2023, 03:50

Показала флаг Украины и перешла на мову. Клара Новикова выступила в Москве

РИА «Новости»
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В Москве прошел концерт Клары Новиковой. Во время выступления юмористка рассказывала о своем детстве в Киеве, периодически переходила на мову и показывала слайды родного города. На одном из них оказался флаг Украины. После концерта артистка рассказала «Московскому комсомольцу», что флаг появился в ряду фотографий по ошибке.

В Москве прошел концерт Клары Новиковой. Во время выступления юмористка рассказывала о своем детстве в Киеве, периодически переходила на мову и показывала слайды родного города. На одном из них оказался флаг Украины. После концерта артистка рассказала «Московскому комсомольцу» , что флаг появился в ряду фотографий по ошибке.

Новикова рассказала, что во время репетиции просмотрела все предложенные ей слайды, и флага там не было. Во время выступления она стояла спиной к экрану и даже не видела, что там демонстрируется.

Юмористка заверила, что в происходящем не было злого умысла.

«Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости <…> в паспорте у меня написано; место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства», - заявила она.

Новикова добавила, что очень благодарна России, в которой живет 50 лет.

Ранее финский музыкант Йере Пеюхенен на концерте в Эстонии выкинул за кулисы флаг Украины , который бросили на сцену из зрительного зала.

Концерты Украина Москва 2023
27 ноября 2023, 04:03
«Мне ее никогда не понять». Василий Ливанов гневно высказался об Алле Пугачевой
РИА «Новости»
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Василий Ливанов, полюбившийся зрителям по экранному образу Шерлока Холмса, заявил, что никогда не сможет понять Аллу Пугачеву и других артистов, сбежавших из России. Слова 88-летнего актера привела газета «АиФ».

«Я не хочу даже разговаривать о Пугачевой. Мне абсолютно наплевать на нее. Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки - это не люди, это мусор!» - заявил Ливанов.

Актер признался, что никогда не сможет понять Пугачеву и то, как можно было уехать из родной страны. Это решение певицы разочаровало Ливанова.

«Я много снимался за границей, меня приглашали остаться во многих странах. Королева Великобритании наградила меня Орденом Британской империи за роль Шерлока Холмса. Но никогда мне в голову не приходило уехать из России. У меня здесь дом, я русский человек», - рассказал актер.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что российские миллиардеры отвернулись от Аллы Пугачевой и не приглашают ее на новогодние корпоративы.

Алла Пугачева Актеры
27 ноября 2023, 02:56
Хлебникова узнала о проблемах с сердцем после травмы ноги
РИА «Новости»
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Врачи диагностировали у певицы Марины Хлебниковой аритмию и ишемическую болезнь сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка узнала о проблемах с сердцем после того, как она обратилась ща помощью в больницу с открытой раной на пятке. Хлебникова проткнула ногу острым предметом. После того, как певица прошла обследование, у нее обнаружили два заболевания. Сейчас с ней работает кардиолог.

Также Хлебникова страдает от артрита. Представитель певицы рассказал, что исполнительница продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.

В ноябре 2021 года Хлебникову госпитализировали с ожогам и и отравлением угарным газом после пожара в квартире в Москве. Спасатели тушили его несколько часов.

Певица попала в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Причиной возгорания, по версии самой Хлебниковой, стало короткое замыкание.

Марина Хлебникова
27 ноября 2023, 01:44
Бывшая супруга Кончаловского попала в больницу с инфарктом глаза
РИА «Новости»
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Актриса Наталия Аринбасарова перенесла инфаркт глаза и провела свой день рождения на больничной койке. Об этом бывшая жена режиссера Андрея Кончаловского рассказала в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам артистки, инфаркт она перенесла в сентябре. Женщине стало нехорошо на свое 77-летие. В это время она находилась дома.

Актриса рассказала, что у нее внезапно почернело в левом глазу, а потом скакнуло давление. Она призналась, что ее клонило в сон, но она не легла спать, а позвонила невестке, которая ей сказала вызвать скорую помощь.

«В больнице часа два меня проверяли на разных аппаратах, в итоге диагноз - инфаркт глаза. Тромб попал в глаз, перекрыл питание глаза. Теперь полностью зрение не восстановить, только частично», - рассказала она.

Врачи ей объяснили, что инфаркт мог стать следствием переутомления и плохих сосудов.

Ранее в возрасте 66 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Крыжановский. Он сыграл в фильме «Битва за Севастополь». По информации журналистов, причиной его смерти стал инфаркт.

Кино Театры Актеры
27 ноября 2023, 00:48
Волочкову в ее новом шоу сравнили с «писающей собачкой»
РИА «Новости»
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Зрители, посмотревшие новую танцевальную постановку с участием балерины Анастасии Волочковой, раскритиковали ее за отсутствие смысловой нагрузки и плохое визуальное оформление представления. Они написали в социальных сетях, что не получили никакого эстетического наслаждения. Об этом сообщил Пятый канал.

Посетители шоу отметили, что заслуженная артистка России даже не танцевала.

«Просто ходила по сцене как страус и периодически задирала ноги как писающая собачка», - написал один из комментаторов.

Другие зрители назвали хореографические номера в постановке с «клише композиции танца», а также отметили, что представлению не хватило профессиональной режиссуры и в целом сюжета.

Пользователи написали, что некоторые из зрителей не досмотрели шоу, покинув зал. Оставшиеся смеялись и даже матерились при просмотре.

Ранее в отношении Волочковой чуть не возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. Балерина сфотографировалась на фоне советского Ла-5 в музее «Мосфильма», после чего на нее обрушился шквал критики. Пользователи Сети потребовали от артистки извинений за осквернение памяти летчиков и потребовали привлечь приму к уголовной ответственности.

Соцсети Россия Анастасия Волочкова

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