06 августа 2024, 14:09

«Показал свое лицо». Барецкий осудил унизительный поступок Галкина перед Пугачевой

РИА «Новости»
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Шоумен Станислав Барецкий рассказал о разладе в отношениях юмориста Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой. В беседе с порталом News.ru он заявил, что комик был обязан подержать зонт над Примадонной в Юрмале.

Накануне на латвийском курорте пару на улице застал сильный ветер с проливным дождем. Галкин* держал над собой зонт, а его жена в шляпе осталась под дождем. Пугачева попросила его повернуться в ее сторону, чтобы она не промокла, но муж резко осадил супругу.

«Это некрасиво было со стороны Галкина*. Виден разлад в их отношениях, уже давно при чем. Галкин* показал свое лицо и истинное отношение к жене», - отметил Барецкий.

Он добавил, что ради любимой женщины мужчина должен быть готов снять все, чтобы она не промокла.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Отношения Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
06 августа 2024, 14:47
«Вылетаем в перспективу». Киркоров покинул Россию со своей музой
Global Look Press
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Народный артист России Филипп Киркоров и его протеже Марго Овсянникова, известная своим участием в реалити-шоу «Дом-2», отправились в Европу. В социальной сети Instagram* артистка разместила совместный с певцом ролик о предстоящем путешествии.

«Вылетаем! В перспективу! Филипп филигранно делает сюрпризы, со словами: „Срочно пакуй чемодан, вылет через 10 часов“. А я легка на подъем!» - подписала она ролик.

Киркоров и Овсянникова много времени проводят вместе. Она часто бывает дома у артиста. Однако большинство поклонников не верят в роман между экс-участницей телестройки и певца, а считают этот союз простым пиаром. В комментариях под видео пользователи обрушились на девушку с критикой, обвинив ее в продажности.

Тем временем Киркоров, Овсянникова и ее сын улетели на частном джете отдыхать в Грецию. Они опубликовали в личных блогах фото и видео из самолета.

На днях Киркоров внезапно появился на сочинском пляже в костюме и шляпе с широкими полями. Туристы очень удивились, увидев артиста в окружении охранников на черноморском побережье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Филипп Киркоров Греция Шоу-бизнес
06 августа 2024, 13:57
«Лишнего билетика не будет?» Пугачева высмеяла новость о своем концерте в России
РИА «Новости»
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Народная артистка России Алла Пугачева прокомментировала появившуюся недавно в СМИ информацию о своем якобы предстоящем выступлении. В социальной сети Instagram* она высмеяла эту новость.

«А лишнего билетика не будет?» - написала певица, сопроводив текст смеющимся до слез смайлом.

Однако, почти сразу же она удалила пост.

До этого юморист Максим Галкин** в своем аккаунте в соцсети опроверг слухи и о концертах примадонны, и о ее намерении помочь ему избавиться от статуса иноагента.

Тем временем продюсер рассказал журналистам о тайных концертах Пугачевой за границей. По его словам, несмотря на заявления артистки о невозможности выступать в неспокойное время, она активно поет за деньги на частных мероприятиях.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Алла Пугачева Шоу-бизнес
06 августа 2024, 13:25
«За деньги — поет!». Пугачеву уличили в заработке на тайных частных концертах
РИА «Новости»
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Народная артистка России Алла Пугачева слукавила, заявляя в Юрмале о том, что перестала выступать, так как сейчас время неспокойное. Об этом в беседе с kp.ru сообщил один из продюсеров.

«За деньги - поет!». Говорят, что Пугачева пела за минувшие полтора года и в Израиле, и на Кипре, и в Прибалтике - зарабатывала на частных закрытых мероприятиях», - рассказал он.

Собеседник издания пояснил, что артистка из-за нелюбви к перелетам зачастую соглашается выступать там, где находится. В итоге организаторам не нужно оплачивать частный самолет.

Источник отметил, что на таких вечеринках гостям запрещают делиться фото и видео в соцсетях, поэтому о частных мини-концертах певицы ничего неизвестно.

Авторы статьи сообщили, что, предположительно, в июле Пугачева спела на семейном торжестве бизнесмена из Риги за 200 тысяч евро. В это время она как раз отдыхала с детьми в Юрмале.

На фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале Пугачева заявила, что не может выступать , пока где-то идут боевые действия. Артистка пояснила, что для нее это непреодолимый барьер.

Концерты Алла Пугачева Шоу-бизнес
06 августа 2024, 12:47
«Люди страшнее». Водонаева рассказала о появившихся после инсульта видениях
Global Look Press
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Бывшая участница телестройки «Дом-2» и блогер Алена Водонаева столкнулась с паранормальным явлением, когда перенесла первый инсульт. В YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она рассказала о своих видениях.

«Кое-что начинаешь видеть, это не страшно, люди страшнее. То, что ты видишь, тебе никогда не причинит вреда», - поделилась телеведущая.

Подробности этой истории она предпочла оставить в секрете, поскольку боится, что ее посчитают сумасшедшей. При этом Водонаева уточнила, что, попав в реанимацию с первым инсультом, почувствовала приближение смерти. По ее словам, она увидела себя со стороны и наблюдала, как врачи везут ее на каталке.

«Ты в шоке, и у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей», - пояснила блогер.

Водонаеву впервые разбил инсульт в апреле 2021 года. Спустя пару месяцев в Петербурге ей стало плохо и она упала в обморок в отеле. Как оказалось, случился второй инсульт.

Инсульт Врачи Блогеры Шоу-бизнес Алена Водонаева

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