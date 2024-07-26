26 июля 2024, 11:29

«Пока не видим перспектив». Адвокат Алсу — о сохранении брака певицы с Абрамовым

Global Look Press
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В Савеловском районном суде Москвы началось слушание дела по разделу имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Об этом 360.ru сообщил адвокат артистки Андрей Крючков.

«Это пока вся информация. Подробности являются адвокатской тайной. Больше пока сообщать ничего не можем», - добавил правозащитник.

Он также ответил на вопрос о сохранении семьи Абрамовых.

«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», - заявил Крючков.

Алсу подала на развод в мае 2024 года. Пара прожила в браке 18 лет и воспитала троих детей. В июле певица подала иск на раздел совместно нажитого имущества. Предмет спора - квартира в Лондоне, коттедж в Крыму, особняк на Рублевке и апартаменты в элитном ЖК.

Алсу Адвокаты Брак
26 июля 2024, 11:39
Алсу захотела получить квартиру в Москве за 300 миллионов рублей после развода
Global Look Press
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Певица Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистка уже подала иск в суд - впереди полный раздел имущества.

Абрамов не хочет расходиться и надеется на перемирие. На сегодняшнее заседание Алсу не пришла, так как уехала на Олимпийские игры в Париж. Суд дал паре время до 22 августа, чтобы они попробовали сойтись.

Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака с Абрамовым. Супруги воспитывали троих детей: сына и двух дочерей. Позже певица подала иск на раздел совместного имущества.

По данным сайта kp.ru , пара давно не живет вместе. У Алсу наладилась личная жизнь - она встретила новую любовь.

Алсу Москва Квартиры
26 июля 2024, 11:22
Подруга Павла Дурова родила ему троих детей
Global Look Press
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Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей — двух сыновей и дочку. Как сообщил сайт kp.ru, связь с российским предпринимателем женщина отрицать не стала.

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно», - заявила она.

Девушка заверила, что живет в Швейцарии. Их с Павлом брак не был официально зарегистрирован.

«Дети признаны и носят фамилию отца», - добавила Болгар.

При этом на вопрос о том, в отношениях ли она сейчас с Дуровым, отвечать не стала. Женщина рассказала, что она родом из Петербурга, там и познакомилась с создателем Telegram, но когда именно - не уточнила. Она юрист, увлекается йогой.

«В Сети активно обсуждают эту ситуацию и предполагают, что девушка не имеет никакого отношения к Павлу Дурова. Сам Павел Дуров также не комментирует новоиспеченную семью», - отметили журналисты.

Официально об отношениях Дурова ничего не известно. Он продолжает поддерживать образ очень загадочного человека. Миллиардеру не в первый раз приписывают союзы с разными женщинами.

Самая распространенная версия - будто у Дурова есть двое детей от однокурсницы Дарьи. Ходили слухи, что брюнет присматривался и к Алене Шишковой. Но та уверяла, что просто общалась и путешествовала с бизнесменом.

Дуров вновь оказался в центре внимания, когда в интернете пошли слухи, что он скоро якобы снова станет отцом. Еще одна возможная возлюбленная - беременная Диана Бако. Женщина с нетерпением ждет, когда станет мамой, но при этом отказывается называть имя отца ребенка.

Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей - двух сыновей и дочку. Как сообщил сайт kp.ru , связь с российским предпринимателем женщина отрицать не стала.

Дети Интернет Семья Отношения Telegram Брак Павел Дуров Швейцария
26 июля 2024, 05:05
Внучка Иосифа Кобзона объявила о помолвке с израильским бизнесменом
РИА «Новости»
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Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт скоро выйдет замуж. Об этом она сообщила в Instagram*.

Девушка опубликовала фото с кольцом, которое ей подарил избранник. Мужем внучки знаменитого артиста станет 31-летний израильтянин Бен Джордж, у которого есть свой бизнес по созданию дизайнерских изделий из бронзы.

Сама Рапопорт редко что-то рассказывает о своей личной жизни. Она долго не говорила, что состоит в отношениях, однако новость о помолвке стала исключением.

Девушка окончила юридический факультет в Оксфордском университете в 2022 году. По словам Рапопорт, поступить в престижное учебное заведение всегда было ее мечтой.

Ранее блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Головинским. Она призналась, что мужчина сделал ей предложение.

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Фото Отношения
26 июля 2024, 03:46
Молодая невеста Лепса опубликовала горячее фото в прозрачной одежде
РИА «Новости»
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Избранница певца Григория Лепса — 18-летняя Аврора Киба показала фото в бюстгальтере и полупрозрачных шортах. Новым снимком девушка поделилась в Instagram*.

До этого стало известно, что Киба отправилась отдыхать в Турцию. Теперь девушка выкладывает фото с отдыха. На этот раз она позировала рядом с бассейном.

На ней был черный бюстгальтер от купальника и бежевые, почти прозрачные шорты, через которые просвечивали темные трусы. Она опустила голову вниз и прикрыла глаза рукой. Волосы Киба тоже решила спрятать - собрала в пучок.

Ранее модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала свои фото в микроблоге. Однако снимок мало волновал поклонников. Они обрушились на нее с критикой из-за скандала с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По некоторым данным, именно Решетова увела супруга из семьи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Отдых Турция Семья Григорий Лепс

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