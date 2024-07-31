31 июля 2024, 17:20

«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат». Пугачева объяснила отказ от выступлений

Global Look Press
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Певица Алла Пугачева во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале объяснила, почему не появляется на сцене. В интервью для YouTube-канала Lifestyle Baltic она заявила, что пока не готова возвращаться на сцену.

«Подождите. Я же говорила. Пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Я не могу, никак не могу преодолеть этот барьер», - объяснила примадонна.

По ее словам, она уже 15 лет не поет. Кроме того, она похвалила фестиваль и сказала, что у нее остались положительные эмоции от него.

«Петь я еще могу, ходить я еще хожу, так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», - добавила она.

В отличие от примадонны ее муж, юморист Максим Галкин*, выступил на фестивале. Он подколол певца Филиппа Киркорова и рассказал об изучении латышского языка.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Музыка Алла Пугачева Фестивали Шоу-бизнес
31 июля 2024, 18:13
Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
Global Look Press
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Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Гала-концерт на площадке Palm Beach Opera во Флориде пройдет 3 февраля 2025 года, сообщили организаторы на официальном сайте.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera», - написали в пресс-релизе.

В 2022 году «Метрополитен-опера» прекратила сотрудничество с оперной певицей, так как она не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина из-за событий на Украине. Нетребко подала в суд, а после решила взять паузу в концертной деятельности. В сентябре 2023-го она вновь вышла на сцену и выступила в «Берлинской опере», а после и на других ведущих площадках Европы.

Ранее Нетребко и ее супруг, азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов публично объявили о своем разводе. Брак артистов не выдержал испытания расстоянием.

США Европа Россия Музыка Анна Нетребко
31 июля 2024, 17:00
Галкин высмеял Киркорова на фестивале в Юрмале
Global Look Press
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Юморист Максим Галкин* подколол певца Филиппа Киркорова во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По информации издания, накануне шоумен приехал в Юрмалу к жене, певице Алле Пугачевой, после того, как выступил в Европе и даже побывал ведущим на свадьбе. Пара посетила фестиваль Вайкуле не только в качестве зрителей.

Во время концерта Галкин* похвастался, что начал изучать латышский язык и имеет гражданство. Он рассказал, что однажды в магазине, когда покупал сережки для своей жены, перепутал слова и попросил золотые занавески с бриллиантами.

По словам юмориста, Пугачева не знает латышский, поэтому иногда отвечает ему на литовском. Это у нее осталось от прошлого мужа, пошутил он. Позже Галкин* сказал, что ошибся и от экс-супруга остались только перья.

Ранее Галкин спел на фестивале на украинском языке. Он исполнил народную песню «Смерека» и признался, что активно изучает мову.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Филипп Киркоров Концерты Европа Максим Галкин Шоу-бизнес
31 июля 2024, 14:54
Стало известно о состоянии здоровья Светличной на фоне неизлечимой болезни
Global Look Press
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В СМИ появилась информация, что у 84-летней актрисы Светланы Светличной обнаружили новую опухоль в мозге. Невестка артистки рассказала о ее самочувствии Telegram-каналу «Звездач».

В СМИ появилась информация, что у 84-летней актрисы Светланы Светличной обнаружили новую опухоль в мозге. Невестка артистки рассказала о ее самочувствии Telegram-каналу « Звездач ».

Telegram-канал Mash сообщил, что с 2017 года Светличная наблюдается и лечится в ПНД. По словам журналистов, она практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, а также испытывает проблемы с речью и мышлением. Большую часть времени актриса проводит в постели, иногда не может двигаться без посторонней помощи и даже впадала в ярость и кусала медсестру.

По информации издания, такое поведение может быть связано с опухолью в голове. У Светличной взяли материал на биопсию, однако проводить операцию в ее возрасте слишком опасно.

Невестка актрисы отреагировала на сообщения и поделилась подробностями состояния звезды фильмов «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

«Если доктора посчитают нужным, то сделают биопсию, это ее никак не тревожит, никаких болевых ощущений у нее нет, жалоб нет», - сказала она.

«А кто ее любит? Животные? Вы все ссылаетесь, что ее любит такое количество безумное людей, но не врите сами себе, просто надоело! Все говорят, как будто бы это национальный кумир. Не кумир. К сожалению моему».

В мае СМИ сообщали о срочной госпитализации Светличной в одну из московских больниц. По их данным, у актрисы возникли проблемы с почками и легкими.

Больницы Болезни Фильмы Светлана Светличная
31 июля 2024, 10:31
Актер Роб Шнайдер отказался смотреть Олимпиаду из-за «восхваления сатаны»
Global Look Press
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Американский актер Роб Шнайдер решил отказаться от просмотра Олимпийских игр в Париже из‑за использованных на церемонии открытия образов, насмехающихся над христианством. Его слова привело издание Variety.

«Мне жаль говорить это всем величайшим спортсменам мира, я желаю вам всего самого наилучшего, но я не могу смотреть Олимпиаду, которая не уважает христианство и открыто восхваляет сатану», - написал актер.

Церемония открытия прошла 26 июля. Она вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия в ней представителей ЛГБТ*, которые изображали «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Предпринимателя Илона Маска также возмутила пародия на религиозные образы. Он назвал это вопиющим неуважением к христианству.

* Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Париж ЛГБТ Актеры Олимпиада в Париже — 2024

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