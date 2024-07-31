«Подождите. Я же говорила. Пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Я не могу, никак не могу преодолеть этот барьер», - объяснила примадонна.

По ее словам, она уже 15 лет не поет. Кроме того, она похвалила фестиваль и сказала, что у нее остались положительные эмоции от него.

«Петь я еще могу, ходить я еще хожу, так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», - добавила она.

В отличие от примадонны ее муж, юморист Максим Галкин*, выступил на фестивале. Он подколол певца Филиппа Киркорова и рассказал об изучении латышского языка.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.