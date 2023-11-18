Похудевший Игорь Крутой появился на публике впервые после слухов о болезни

За последний год это первое появление Крутого на публике. Композитор живет на две страны, в США у него семья, в России ждет работа и концерты. Ранее в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Крутого.

На премьере «Пиковой дамы» композитор появился сильно похудевшим, зрители заметили это. Несколько лет назад музыканту удалили кисту на поджелудочной железе, тогда Крутой впервые сильно похудел.

Недавно в Сети появилась фотография похудевшего на 100 килограммов актера Александра Семчева. Артист сбросил вес в 2019 году и продолжает поддерживать форму. Артист признался, что после похудения ему стало легче жить - ушла нагрузка на суставы и сердце.

Композитора Игоря Крутого заметили на премьере фильма-оперы «Пиковая дама», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь». Также мероприятие посетили Николай Цискаридзе, Владимир Познер с супругой и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, сообщил сайт kp.ru.