19 апреля 2024, 15:11

Похудевшая Екатерина Скулкина шокировала фанатов новым образом

РИА «Новости»
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Экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Скулкина сильно похудела и удивила фанатов кардинально новым имиджем. Она опубликовала в своих соцсетях фото из салона красоты.

Бывшая участница комедийного шоу серьезно взялась за себя в 2015 году, а в 2021-м удивила поклонников заметной потерей веса. С помощью регулярных тренировок она сбросила 20 килограммов.

Однако Скулкина решила не останавливаться на достигнутом и сменила имидж, став блондинкой.

«Блондинки - они или крутые, или веселые… Или блондинки на всю голову! Алекс, мой блистательный мастер, спасибо тебе за наши светлые головы!» - написала юмористка в благодарность своему стилисту.

Свежие фотографии 47-летней звезды приятно удивили поклонников. Скулкина предстала на снимках в элегантном наряде, состоящем из блузы, жакета и юбки-миди песочного цвета. Она сделала их в салоне красоты.

Фанаты засыпали звезду комплиментами, отметив ее красоту и молодость. Некоторые даже попытались узнать секрет ее стройности.

«Спорт, еда, правильная одежда и ракурс. Ничего нового»», - поделилась артистка.

Певица Анна Семенович тоже появилась на публике в новом образе. Она сменила стрижку и оттенок волос.

Красота Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 14:16
Американский рэпер сделал ремикс на песню красноярской группы
Global Look Press
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Фолк-поп группа OTYKEN из Красноярска и американский рэпер Xzibit презентовали 19 апреля совместную песню. Трек российские музыканты разместили на своем YouTube-канале.

Инициатором совместного творчества выступил сам Xzibit. Он предложил сибирякам сделать ремикс на песню Belief, вышедшую в декабре 2023 года. Исполнитель высоко оценил работу коллектива, оставив положительный отзыв у себя в социальных сетях.

Ремикс свели в Лос-Анджелесе. Слушатели пришли в восторг от новой совместной песни сибирского коллектива и Xzibit.

«Ор выше гор! Вот уж удивили», «Наш любимый OTYKEN не перестает удивлять!», «Xzibit Прокачал! Гордость берет за сибиряков», - написали под роликом пользователи YouTube.

Рэпер Xzibit также известен как ведущий популярного шоу «Тачка на прокачку». Он заявил, что после запуска проекта он стал популярнее Папы Римского.

Музыка Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 14:09
Певица Мари Краймбрери сделала подарок Владимиру Преснякову
РИА «Новости»
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Певица Мари Краймбрери сделала подарок музыканту Владимиру Преснякову. Она написала для него песню, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Певица призналась, что очень волновалась перед тем, как отправить свое сочинение известному певцу и композитору. По словам артистки, она испытывает к знаменитому коллеге огромную любовь и уважение.

«Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг ему не понравится? Я дико волнуюсь, будто мне снова пять лет», - поделилась исполнительница.

Творение певицы пока никто не слышал.

Ранее российские фанаты сделали уругвайской актрисе Наталии Орейро необычный подарок. Они преподнесли ей самодельное одеяло из лоскутов. Теперь она берет его на все съемочные площадки.

Песни Музыка Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 14:01
Певица Алекса заподозрила свекровь в желании навести порчу на ее дочь
Global Look Press
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Певица Алекса решила запретить своей дочери общаться с бабушкой по отцу. Артистка заподозрила свекровь в желании навести на девочку порчу. Об этом экс-возлюбленная Тимати заявила в личном блоге.

Конфликт между женщинами вспыхнул два года назад, но конкретные причины певица не называла. Супруг Алексы Вячеслав принял сторону жены и перестал контактировать с матерью.

Ранее дочь актера Тома Круза, 18-летняя Сури, отказалась общаться со отцом. Артист не поддерживает связь с ней уже 12 лет.

Алекса обвинила свекровь Лилию Соловьеву в черной магии. Женщина якобы пыталась навести порчу на дочь певицы Ариадну.

«Как я могу делать порчу самому родному для нее человеку? Для меня это святое», - ответила на эти обвинения Соловьева.

Тем не менее артистка решила вычеркнуть бабушку из жизни дочери. Она отметила, что это решение стало окончательным.

«Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери. Все ее злые поступки на протяжении трех лет останутся на ее совести. Здоровья ей и счастья. Такие вещи непростительны», - высказалась артистка.

Семья Отношения Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 13:46
Дудя и Noize MC оштрафовали на 300 тысяч рублей после интервью
РИА «Новости»
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Журналиста Юрия Дудя* и музыканта Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, суд оштрафовал на 300 тысяч рублей после совместного интервью. В той беседе певец обвинил организатора своих выступлений в краже денег, сообщил Telegram-канал Mash.

В 2022 году на YouTube-канале Дудя* в двухчасовом разговоре с журналистом Noize MC* рассказал об обещании организатора концертов Артема Миронова помочь ему с туром. Однако, по словам артиста, тот получил деньги и сбежал в США.

Миронов после публичного обвинения подал в суд на артиста, потребовав девять миллионов рублей в качестве компенсации. Также организатор в иске указал, чтобы музыкант опроверг ложную информацию, порочащую его репутацию, так как никаких денег он не брал и за границу не уезжал.

В итоге суд обязал Дудя* удалить интервью с канала и разместить опровержение. Кроме того, журналисту и музыканту по решению суда придется выплатить по 150 тысяч рублей Миронову.

Дудь* также рискует попасть под следствие из-за нарушения закона об иноагентах. Против него могут возбудить уголовное дело из-за того, что он публикует контент без соответствующей маркировки.

* Юрий Дудь и Noize MC признаны иноагентами на территории России.

Штрафы Суд Юрий Дудь

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