26 ноября 2024, 21:55

«Похотливое чудовище». Стало известно, почему Запашный подал в суд на Telegram-канал

РИА «Новости»
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Дрессировщик и руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный инициировал судебный процесс против Telegram-канала «Цирковые». Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в Гагаринский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению Запашного, публикации в Telegram-канале содержат ложную информацию, которая подрывает его репутацию. В иске он указал, что авторы издания приписывают ему черты «похотливого человека, сексиста и аморального чудовища». Эти обвинения, по словам директора цирка, формируют негативное отношение к нему как к профессионалу и публичной личности.

Однако суд оставил заявление Запашного без движения, сославшись на процессуальные ошибки в документации.

Ранее Эдгару Запашному пришлось объяснять, зачем тигров в цирке поливали водой и били реквизитом. Таким образом дрессировщик отреагировал на обвинения крупного информационного Telegram-канала в жестоком обращении с животными.

Цирки Суд Москва
26 ноября 2024, 10:54
«Пока не дома». Лариса Лужина вышла на связь после новостей о болезни
РИА «Новости»
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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина пока находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Пока не дома. В больнице, но все нормально», - уточнила Лужина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Лужиной заболело сердце после новостей о смерти ее коллеги по цеху Светланы Светличной.

Родственники артистки вызвали скорую и женщину отвезли в больницу. По данным журналистов, именно из-за проблем со здоровьем звезда пропустила церемонию прощания со Светличной.

В декабре прошлого года в СМИ тоже появилась информация о госпитализации Лужиной. Как тогда рассказала сама артистка, ее положили в госпиталь Вишневского, однако что именно произошло не упомянула.

Больницы Болезни
26 ноября 2024, 10:06
Лариса Лужина чуть не умерла после новости о смерти Светланы Светличной
РИА «Новости»
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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина пропустила церемонию прощания с коллегой по цеху Светланой Светличной из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, смерть актрисы стала большим ударом для Лужиной. После пережитого стресса у нее заболело сердце.

Близкие Ларисы Анатольевны вызвали скорую, звезду госпитализировали.

Светлана Светличная умерла после тяжелой и продолжительной болезни 16 ноября. Ей было 84 года. Как рассказал в беседе с 360.ru певец Прохор Шаляпин, актрисе было очень тяжело - она лежала без памяти. А известная артистка Анна Калашникова на прощании со знаменитостью заявила, что со смертью звезды ушла целая эпоха.

Болезни Врачи Светлана Светличная Умерла Светлана Светличная
24 ноября 2024, 00:44
«Как игрушки в мусорном пакете». Дочь попросила Джигана и Самойлову больше не рожать
РИА «Новости»
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Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена Оксана Самойлова не успевают уделять четверым детям должного внимания. Их дочь в новом выпуске реалити-шоу «Большое переселение» на ТНТ попросила их больше не рожать.

«Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться», - сказала девочка.

Самойлова рассказала, что дети часто борются за ее внимание. Младшие дети, по словам жены Джигана, больше всего боятся, что им придется «летать в багажном отделении», если появится пятый ребенок. Хотя сама женщина хотела бы снова забеременеть.

Старшей дочери звездной пары 13 лет, младшему сыну четыре года. По сюжету реалити-шоу они обменялись домами с семьей Морозовых и временно переехали в деревню. Во время съемок Джигану пришлось обучиться дойке и похоронить козу , а потом завести собственное животное.

Дети Семья Развод Джигана и Оксаны Самойловой Шоу-бизнес
23 ноября 2024, 02:59
Вера Брежнева призналась в новом романе
РИА «Новости»
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После развода с продюсером Константином Меладзе певица Вера Брежнева вернулась к давнему возлюбленному, с которым познакомилась более 20 лет назад. Она рассказала о романе в Instagram*.

Впервые певица встретилась с будущим избранником в 18-летнем возрасте. Брежнева сообщила, что уехала сразу после того, как они познакомились. Потом они снова встретились и несколько месяцев жили вместе.

«Но, как иногда бывает, что-то не сложилось. Он ждал меня. И я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем, и наконец-то я хочу об этом рассказать», - сообщила певица.

Брежнева не стала называть имени мужчины. Однако известно, что в 19-летнем возрасте она родила дочь Соню от чиновника Виталия Войченко.

В одном из последних интервью певица рассказала, что тяжело пережила развод с Меладзе. Расставание произошло на фоне проблем с деньгами, карьера Брежневой буквально рухнула.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Громкие разводы Вера Брежнева

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