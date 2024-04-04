04 апреля 2024, 19:49

Похорошевшую Дану Борисову заметили на премьере фильма «Золото Умальты»

РИА «Новости»
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Дана Борисова заметно похорошела, перестав худеть. Ее вместе с дочерью Полиной заметили на премьере фильма «Золото Умальты», сообщил телеканал «Муз-ТВ».

Журналисты уточнили, что на мероприятии многие отметили сияющий внешний вид телеведущей и ее дочери. По всей видимости, обе перестали заниматься похудением, используя сомнительные методы.

«Муз-ТВ» напомнил, что недавно 47-летняя телеведущая активно худела. Она разместила снимок с изъянами на теле после липосакции. Позже Борисова рассказала о своем опыте похудения на модных уколах для диабетиков. При этом артистка опробовала их и на 16-летней дочери. По словам девочки, у нее появились ужасные побочные эффекты от препарата.

Телеведущая подверглась жесткой критике со стороны общественности за такие эксперименты над ребенком.

Ранее телеведущая Дана Борисова попала в больницу. Она рассказала медикам, что ее беспокоит сухость во рту, головокружение, тошнота и низкое давление.

Диеты Дана Борисова Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 19:08
Сябитова призналась в любви к корейским дорамам
Global Look Press
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Телеведущая Роза Сябитова поделилась предпочтениями в кино. Оказалось, что знаменитая сваха любит не российские сериалы, а корейские дорамы. Об этом она сообщила в специальном выпуске шоу «Алена, блин!» для соцсети «ВКонтакте».

Сябитова сообщила, что особенно любит южнокорейские сериалы, а вот русские не смотрит, хотя иногда сама снимается в них.

«Я обожаю! Почему ужасы? Там есть исторические. Да там вся психология!» - поделилась она.

Во время шоу, ведущая программы Алена Жигалова предложила Сябитовой поучаствовать в игре. Телеведущей нужно было выбрать из трех мужчин: кого бы она взяла замуж, с кем провела бы ночь и от кого бы избавилась. Среди претендентов оказались актеры Иван Янковский, Никита Кологривый и Глеб Калюжный, однако Сябитова призналась, что не знакома ни с одним из них.

Девушкам знаменитая сваха порекомендовала одновременно общаться с тремя женихами , чтобы быстрее выйти замуж. При этом телеведущая отметила, что нельзя знакомиться с мужчиной, чтобы просто скоротать время до появления нормального партнера.

Сериалы Психология
04 апреля 2024, 18:53
Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце ради роли в кино
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Лидер группы «Хлеб», блогер Денис Кукояка и актриса Агата Муцениеце вместе участвовали в съемках сериала «Гражданский брак». Музыкант рассказал в YouTube-шоу «Я себя знаю» о свидании с артисткой.

По сюжету герои Кукояка и Муцениеце - страстные любовники. Готовясь к ролям, они предварительно встречались.

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Мы заземлялись, в глаза друг другу долго смотрели», - отметил он.

По словам блогера, его супруга Лена знала о репетициях вне съемочной площадке, она отнеслась к этому с пониманием.

Кукояка уточнил, что Муцениеце научила его демонстрации искреннего поцелуя в сериале, после которого зрители верят, что у героем настоящие чувства.

«А потом мы с ней на площадке целовались. Для неактера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. „А до свидания сказать?“ Мы только что целовались», - удивился он.

Ранее Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИК во время поступления. Она пояснила, что исполнила малоизвестную композицию на грузинском языке.

Кино Блогеры Актеры
04 апреля 2024, 18:38
Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского
Global Look Press
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Режиссер Федор Бондарчук рассказал, почему побаивается актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Он поделился впечатлениями от работы с ним во время встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» в павильоне «Россия» на ВДНХ, сообщило издание «АиФ».

Выяснилось, что юные актеры испытывали особую трепетность и нервозность из-за работы с Хабенским, видя в нем непревзойденного мастера своего дела. Бондарчук согласился с ними и поделился личным опытом взаимодействия с Хабенским.

«Константин Юрьевич - это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь», - заявил продюсер.

Он рассказал о том, как они снимали фильм «В движении». Бондарчук был продюсером, Филипп Янковский - режиссером, а Хабенский играл главную роль. В одной из сцен Бондарчук и Хабенский должны были бороться, и вдруг в актере стала заметна мощная сила.

«И вот мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского!» - поделился Бондарчук.

Этот опыт произвел на молодого Бондарчука сильное впечатление и снизил градус его самоуверенности.

«И тогда я ему это сказал: „Кость, я был высокомерен. Спасибо тебе за партнерство“. И это был щелчок мне по носу в самом начале моей карьеры», - отметил он.

Сам Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

Кино Режиссер Фильмы Актеры
04 апреля 2024, 18:31
«Потрясли ее грустные глаза». Цой — о переживаниях Лолиты после бойкота на ТВ
Global Look Press
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Певица Лолита Милявская сильно переживает из-за бойкота на российском телевидении. Ее коллега в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала, что эмоциональный фон артистки бывает на пределе.

«Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена - как вода для цветка. Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было», - отметила Цой.

Она пояснила, что за все отмененные концерты Лолите пришлось платить неустойки группе и прокатчикам, понеся тем самым большие убытки.

По словам певицы, моральное состояние Милявской усугубляет неизвестность, так как неясно, когда она сможет возобновить музыкальную деятельность. Лолита - единственный кормилец в семье, она переживает за дочь и 80-летнюю маму, уточнила Цой.

Певица добавила, что по-прежнему с любовью относится к коллеге и всегда поддерживает с ней связь.

«Считаю ее крепким, профессиональным артистом и хорошим, по-настоящему порядочным человеком», - заявила Цой.

На днях Лолита рассказала о пропаже голоса из-за климакса. По словам артистки, из-за этого она ушла в себя на два года.

Концерты Музыка Лолита Милявская

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