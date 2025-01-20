20 января 2025, 01:49

Погребняк поздравила россиян с Рождеством в Крещение

РИА «Новости»
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Блогер и предприниматель Мария Погребняк вслед за коллегой по цеху Анастасией Ивлеевой решила показать свои знания религиозных праздников, однако получилось по-другому. На Крещение Господне она разместила на своей странице в соцсети поздравление с Рождеством.

Внимательные подписчики указала Погребняк на ее ошибку. После этого она удалила старый пост и выставила новый, но уже с поздравлением с Крещением. Однако «рождественская» публикация Марии успела стать объектом насмешек в сети.

Поводом для ироничных комментариев стал и тот факт, что блогер, судя по фото с пальмами, уехала подальше от российских холодов, а потом стала поздравлять россиян с одним из главных христианских праздников.

Аналогичную оплошность недавно совершила Ивлеева. В коротком посте блогерша написала «Христос Воскресе». Пользователи негативно отреагировали на поздравление. Вскоре она его удалила.

Праздники Соцсети Блогеры Анастасия Ивлеева Крещение
20 января 2025, 02:09
Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом
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Популярный британский актер и звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые стал отцом. Об этом сообщил американский журнал People со ссылкой на собственный источник.

Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо стали родителями, но при этом неизвестны точная дата рождения ребенка, а также его имя и пол.

Журнал отметил, что ранее издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых актер со своей девушкой прогулялись с детской коляской в Австралии. У Кавилла в этой стране сейчас съемки в фильме «Вольтрон».

Актер и его девушка объявили, что ждут ребенка в апреле 2024 года. Кавилл тогда признавался, что волнуется из-за будущего пополнения и даже попросил у фанатов советов по воспитанию детей в посте, посвященном Дню отца.

Кавилл и Вискузо, которая является вице-президентом в телекомпании Vertigo Entertainment, официально заявили, что находятся в отношениях весной 2021 года.

В прошлом году многие российские и западные звезды стали родителями , кто впервые, а кто поддержал тренд на многодетность. В списке счастливых родителей звезда «Универа» Анна Хилькевич, певица Сати Казанова, бизнесмен Илон Маск и голливудская актриса Марго Робби.

Великобритания Дети Семья Актеры Ведьмак
20 января 2025, 01:33
Стало известно, сколько зарабатывает звезда «Аноры» Юра Борисов
РИА «Новости»
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Гонорар актер Юры Борисова увеличился в два раза на волне феноменального успеха картины «Анора». Об этом Kp.ru рассказал один из кастинг-директоров артиста.

По его словам, не существует фиксированной ставки за съемочный день, так как она зависит от множества факторов. В частности, от бюджета картины и занятости актера на этот период. Случается так, что артист участвует в проекте, когда его устраивает оплата, хотя в самом сценарии он может быть не заинтересован.

Кастинг-директор отметил, что Борисов всегда тщательно выбирал проекты, а теперь, вероятно, будет делать это еще с большим старанием.

«Гонорар за съемочный день вырос со средних 150 тысяч рублей - в два раза. Но есть известная фраза от самого Борисова „в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актеры и так идут играть“», - подчеркнул он.

По его словам, сейчас в производстве находятся семь российских кинопроектов, где Борисову достались главные роли. Если говорить о премьерах, то в феврале выйдут в прокат картины «Пророк. История Александра Пушкина» и «Вот и кончится лето».

Ранее супруга актера Анна Шевчук отреагировала на появление фотографии Борисова в рекламе американского банка спермы, отметив, что он не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира.

День Победы 9 мая Кино Фильмы Россия Зарплаты Актеры Юра Борисов
19 января 2025, 23:37
Навка расплакалась на шоу «Народный Ледниковый период» из-за Вали Карнавал
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка эмоционально отнеслась прокату Валентины Карнауховой, известной как Валя Карнавал, расплакавшись прямо в эфире шоу «Народный Ледниковый период». Новый выпуск проекта показали на Первом канале.

«Я заплакала в конце, правда. Вы меня тронули до глубины души. Это было так пронзительно для меня, что не могла удержать слез». - призналась прославленная фигуристка.

Карнавал выступила с Никитой Кацалаповым. Они вышли на лед под советскую военную композицию «Журавли», показав драматичный и при этом очень чувственный номер.

Входящая в состав жюри Навка также отметила прогресс, достигнутый блогершей, похвалив и Карнавал, и Кацалапова.

Ранее Валя Карнавал призналась, что готова стать наставником в проекте «Голос».

На прошлой неделе в Домодедове показали ледовое шоу Навки и Петра Чернышова «Новогодний самовар», причем выступлению даже не помешал прошедший в тот день дождь.

Фигурное катание Блогеры
19 января 2025, 17:28
Певцов упрекнул руководство «Ленкома» в нарушении заветов Захарова
РИА «Новости»
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Объявивший об уходе из московского театра «Ленком» Дмитрий Певцов заявил, что нынешнее руководство учреждения нарушило заветы основателя площадки Марка Захарова. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал в Telegram-канале распоряжение режиссера о проведении репетиций перед очередным сезоном с его пометками.

В записях Захарова говорится, что детские спектакли необходимо свести к минимуму, потому что «Ленком» ориентируется на взрослого зрителя. Кроме того, режиссер требовал сократить количество постановок без социальной идеи.

«Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так и не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра», - написал Певцов.

Конфликт в «Ленкоме» начался на этой неделе. Сначала Певцов объявил, что уходит из театра после 33 лет работы. Вслед за ним об увольнении заявила дочь Марка Захарова Александра.

Директор культурного учреждения Марк Варшавер опроверг увольнение актрисы и отметил, что ему непонятна необоснованная критика со стороны Певцова. По его словам, артисту предлагали новые спектакли и роли.

Театры Актеры Москва

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