27 февраля 2024, 17:23

Поэтесса Рубальская заболела бронхитом

Global Look Press
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Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с «Московским комсомольцем» она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с « Московским комсомольцем » она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать», - рассказала Рубальская.

Поэтесса добавила, что она пропила определенный курс лекарств и пока еще продолжает лечиться. Сейчас Рубальская находится на гастролях. Она уже провела концерты в Липецке и Воронеже, но призналась, что они дались ей с большим трудом.

В прошлом году Рубальская выпустила новую книгу стихотворений «На краю осени». Перед ее публикацией поэтесса поделилась своими творческими планами.

Книги Концерты Россия
27 февраля 2024, 15:05
Травма любимой собаки помешала Лолите вернуться в Россию
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность — он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Пес живет на заграничной даче Милявской, а когда артистка находится в России, за ним присматривает сосед.

Жизнь Лолиты сильно изменилась после скандала с «голой» вечеринкой. Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Певице пришлось отложить возвращение на родину, чтобы отвезти питомца к врачу и проследить, чтобы он пошел на поправку. Она даже поменяла билеты на самолет.

«Раны были серьезными, без доктора никуда», - рассказала Лолита.

Сейчас здоровью животного уже ничего не угрожает. Певица опубликовала видео с Боцманом, показов обработанные зеленкой раны.

Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность - он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Болгария Россия Животные Лолита Милявская
27 февраля 2024, 13:17
Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци
Википедия
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Австралийский журналист Бэн Макдональд обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении. Кроме того, он написал заявление в полицию. Об этом сообщила австралийская радиостанция ABC.

Пострадавший журналист рассказал, что 71-летний мужчина ударил его по лицу, когда он пытался сфотографировать певицу на пристани в Сиднее ночью. В то время девушка возвращалась с прогулки на круизном лайнере по гавани после завершения концертной программы в стране в рамках мирового турне Eras Tour.

«Он напал на меня и ударил меня по лицу. За 23 года работы на меня ни разу не нападали», - поделился журналист.

Макдональд заявил, что служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места. После этого, по его словам, отец Тейлор Свифт начал его бить.

Представители австралийской полиции уточнили, что взяли дело на контроль. Кроме того, они добавили, медицинская помощь пострадавшему не требовалась.

Ранее в США демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации.

Полиция Тейлор Свифт
27 февраля 2024, 13:07
Басков обиделся на Ревву и назвал своего преемника на «Золотом граммофоне»
РИА «Новости»
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Во время «Золотого граммофона» Николай Басков обиделся на Александра Ревву из-за того, что его назвали самым сексуальным артистом. Кроме того, певец намекнул, кто мог бы стать его приемником, сообщил портал 7дней.ру.

По данным ресурса, ведущие премии, Басков и Киркоров, обсуждали, кто на свете всех милее - блондины или брюнеты. Басков не согласился с тем, что женщины предпочитают роковых брюнетов.

По его словам, натуральный блондин вроде него - самый первый претендент на звание секс-символа. Например, перекрасив волосы в блонд, им вполне мог бы стать Сергей Лазарев, рассказал Басков.

Ранее австралийские власти ввели ограничения против российских артистов. Среди них оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Филипп Киркоров Музыка Сергей Лазарев Николай Басков
27 февраля 2024, 12:54
Александр Гудков рассказал, как толкнул беременную Рианну на модном показе
Global Look Press
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В понедельник, 26 февраля, вышел пилот нового шоу Екатерины Варнавы на YouTube. Там юморист Александр Гудков признался в том, что в 2022 году толкнул на тот момент беременную певицу Рианну во время модного показа Gucci.

Гудков рассказал, что, когда он был официальным лицом бренда Gucci в России, на модном показе одежды они ждали в закрытом помещении появления известной звездной пары. Неподалеку от него стояли также Джаред Лето и Чон Джонгук из бой-бэнда BTS. Шоумен даже лично поздоровался с солистом рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Однако в какой-то момент, когда вокруг стало слишком много людей, он подтолкнул впереди стоявшую девушку со словами: «Давай быстрее иди!» Оказалось, что перед ним была сама Рианна, притом на восьмом месяце беременности.

Певица с обернулась к Гудкову, показывая всем своим видом недоумение. Комик не растерялся и сделал вид, что это не его рук дело. Однако шоумен признался, что ему было очень стыдно за этот поступок.

В середине января Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Россию из Армении.

Мода Россия

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