Поэтесса Рубальская заболела бронхитом

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с « Московским комсомольцем » она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать», - рассказала Рубальская.

Поэтесса добавила, что она пропила определенный курс лекарств и пока еще продолжает лечиться. Сейчас Рубальская находится на гастролях. Она уже провела концерты в Липецке и Воронеже, но призналась, что они дались ей с большим трудом.

В прошлом году Рубальская выпустила новую книгу стихотворений «На краю осени». Перед ее публикацией поэтесса поделилась своими творческими планами.