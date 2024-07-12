Подвести черту. Анонсирован выход неизданных песен старого состава Serebro
Продюсер Максим Фадеев решил выпустить пластинку с неизданными композициями старого состава поп-группы Serebro. В своем Telegram-канале он анонсировал дату выхода альбома на 19 июля.
«Этот релиз подведет черту под старой историей Serebro перед премьерой нового состава», - пояснил он.
Альбом выйдет под названием Serebro «11». В него вошли 17 треков, еще четыре - обозначены как бонус. Среди композиций - «Сладко», «Не время», «Давай держаться за руки» и «Притяженья больше нет».
Фадеев поинтересовался у подписчиков, какой из неизданных треков они ждут больше всего? В мае продюсер заявил, что будет перезапускать группу Serebro. Пока неизвестно, кто будет петь в новом составе, каким будет репертуар и когда слушатели смогут увидеть обновленную группу.