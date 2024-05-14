«Подумать не могла». Ани Лорак сделала заявление о Софии Ротару

Певица отметила, что всегда испытывала восторг от творчества Ротару - иконы эстрады.

«Когда я была маленькая, слушала песни Софии Ротару, Уитни Хьюстон, которых я считала и до сих пор считаю легендами. Но в то время я и подумать не могла, что буду стоять с некоторыми из них на одной сцене», - восхитилась Лорак.

На мероприятии Лорак сопровождал ее партнер, массажист и преподаватель йоги Исаак Виджраку, с которым она находится в отношениях около двух лет.

«Он меня поддерживает во всем: это очень важно», - рассказала о своем партнере артистка.

Среди лауреатов премии «Жара Music Awards» , кроме Анны Асти, оказались Дима Билан и Инстасамка. Церемония прошла 13 мая на московской «ЦСКА-Арене».