«Подставила очень круто». Стало известно о мести Пугачевой актерам из «Улиц разбитых фонарей»

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: „Поете мою песню?“ Мы говорим: „Да, Алла Борисовна, вот так случилось“. - „Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем“, - вспомнил актер.

Тогда артистам выдали бумажки с текстом, а сама певица решила, что они будут исполнять припев «Мадам Брошкиной».

Он объяснил, что во время съемок сериала мужчины не хотели петь песню «Позови меня с собой», потому что это напоминало им о ранней смерти автора композиции Татьяны Снежиной.

Нилов подчеркнул, что на экранах телевизоров было видно, как протестовали актеры, поэтому песню они исполнили «злобно». Однако неожиданно она всем понравилась, а сама Пугачева отзывалась о их подаче так: «Ну, пусть мальчики балуются».

Актер также признался, что не будет что-либо комментировать относительно позиции Примадонны. Но он добавил, что Пугачева - «великая женщина», которая добилась больших высот. По поводу высказываний певицы он заявил, что неизвестно, как старость повлияет на других.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила , что поведение Пугачевой объясняется возрастом артистки.