19 апреля 2024, 16:43

Подруга Пугачевой заявила, что у певицы настали трудные времена

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Алла Пугачева переживает сложный период. О трудных временах артистки в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала ее подруга, телеведущая Кира Прошутинская.

«Трудные для Аллы эти последние годы. Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. И очень гордый», - уточнила она.

Прошутинская пояснила, что поняла настроение Пугачевой из ее песен. Она указала на две последние композиции певицы, в которых прослеживается призыв, возможно, к супругу Примадонны, чтобы он берег себя, не беспокоясь о ней.

«Как известно, и радость, и боль - всегда становились стимулом для творческих людей», - отметила телеведущая.

По ее словам, Пугачевой в силу своего возраста нелегко так кардинально менять устройство жизни.

«Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью», - добавила она.

Прошутинская добавила, что провокационные заявления подруги могут быть срывом из-за давления общества.

«Она долго молчала. И только в последнее время не выдержала, несколько раз оказалась неосторожна в словах. <…> Но когда идут беспрестанные обвинения, даже самый сильный человек может сорваться», - объяснила телеведущая.

Она также рассказала, что Пугачева не возвращается в Россию , так как хочет сберечь семью. По словам телеведущей, отъезд певицы не связан ни с вызовом, ни с позицией.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 17:28
Рэпер DAVA попал в больницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Dava, попал в больницу. Он рассказал об этом в своих социальных сетях.

Артист поделился фотографией из больницы и рассказал, что его ждет операция под общим наркозом. Других подробностей он не привел.

Поклонники выразили беспокойство за здоровье шоумена, особенно в свете его недавнего заявления о завершении карьеры. Он сообщил об этом на шоу «Сокровища императора», которое назвал последним.

«Есть артисты, которые готовы до 70 лет прыгать по сцене. Я к этому не готов», - рассказал DAVA в беседе с Voice.

Ранее певец Филипп Киркоров обвинил Даву в двуличии. Между артистами в последнее время сложились неоднозначные отношения.

Бывшая девушка шоумена телеведущая Ольга Бузова призналась, что три года живет без отношений. После завершения ее последнего романа с Давой она полностью погрузилась в свою карьеру и творчество.

Больницы Блогеры Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 17:16
Звезда «Слова пацана» рассекретил роман с актрисой, которая старше его
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о том, что актеры Слава Копейкин и Яна Енжаева, снимавшиеся вместе в сериале «Слово пацана», связаны романтическими отношениями. В конце концов артист официально признал их роман и разместил совместное фото с девушкой на своей личной странице.

Пара появилась на мероприятии, организованном в честь дня рождения кинотеатра KION, 18 апреля. Затем 25-летний актер выложил на своей странице совместное фото с девушкой, на котором они обнимаются и целуются.

После Копейкин рассказал о своих чувствах к избраннице в эфире шоу Comedy Club.

«Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой - что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» - заявил он.

Яне Енжаевой 29 лет. Она снялась в 19 кинопроектах, среди которых фильм «Праздники» и популярные сериалы - «Молодежка», «Метод» и «Отель Элеон».

О том, как именно начался роман между Копейкиным и Енжаевой, пока ничего не известно. Возможно, пара решит поделиться этой историей в будущем.

Актер ранее заявил, что целый год боролся с тяжелой депрессией. На протяжении года молодого человека посещали мысли о бессмысленности существования.

Сериалы Отношения Актеры
19 апреля 2024, 17:03
«Буду с ним гулять по улице». Никасу Сафронову подарили леопарда
Читайте нас в: Google Новости
Художнику Никасу Сафронову на день рождения преподнесли экзотический подарок — живого леопарда. Живописец планирует выгуливать его в ближайшем от дома парке, сообщил сайт Prozvezd.

«Пока поселю его у себя дома: уже готовлю место в одной из комнат. По вечерам буду с ним гулять по улице: у меня прямо напротив подъезда есть небольшой парк. В скором времени леопарда привезут», - рассказал журналистам художник.

Он пояснил, что очень удивился такому подарку, но принял. Хищник практический грудной, предположительно, стоит девять миллионов рублей.

Сафронову рассказали, что животное осталось сиротой в дикой природе, его нашли люди и спасли. Первое время леопард будет жить у художника, а позже его отправят, скорее всего, в зоопарк.

«Честно говоря, таких экзотических подарков я уже давно не получал. Лошадей, помню, мне дарили. Но леопардов - никогда!», - добавил живописец.

Ранее художник рассказал, что его экс-супруга Франчески Вендрамин препятствовала их встречам с сыном. Несмотря на то, что по закону он имел право встречаться с ребенком, бывшая жена ограничивала их общение в течение девяти лет.

Художнику Никасу Сафронову на день рождения преподнесли экзотический подарок - живого леопарда. Живописец планирует выгуливать его в ближайшем от дома парке, сообщил сайт Prozvezd.

Художники Животные
19 апреля 2024, 15:11
Похудевшая Екатерина Скулкина шокировала фанатов новым образом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Скулкина сильно похудела и удивила фанатов кардинально новым имиджем. Она опубликовала в своих соцсетях фото из салона красоты.

Бывшая участница комедийного шоу серьезно взялась за себя в 2015 году, а в 2021-м удивила поклонников заметной потерей веса. С помощью регулярных тренировок она сбросила 20 килограммов.

Однако Скулкина решила не останавливаться на достигнутом и сменила имидж, став блондинкой.

«Блондинки - они или крутые, или веселые… Или блондинки на всю голову! Алекс, мой блистательный мастер, спасибо тебе за наши светлые головы!» - написала юмористка в благодарность своему стилисту.

Свежие фотографии 47-летней звезды приятно удивили поклонников. Скулкина предстала на снимках в элегантном наряде, состоящем из блузы, жакета и юбки-миди песочного цвета. Она сделала их в салоне красоты.

Фанаты засыпали звезду комплиментами, отметив ее красоту и молодость. Некоторые даже попытались узнать секрет ее стройности.

«Спорт, еда, правильная одежда и ракурс. Ничего нового»», - поделилась артистка.

Певица Анна Семенович тоже появилась на публике в новом образе. Она сменила стрижку и оттенок волос.

Красота Шоу-бизнес

Новости по теме