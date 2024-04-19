Подруга Пугачевой заявила, что у певицы настали трудные времена

«Трудные для Аллы эти последние годы. Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. И очень гордый», - уточнила она.

Прошутинская пояснила, что поняла настроение Пугачевой из ее песен. Она указала на две последние композиции певицы, в которых прослеживается призыв, возможно, к супругу Примадонны, чтобы он берег себя, не беспокоясь о ней.

«Как известно, и радость, и боль - всегда становились стимулом для творческих людей», - отметила телеведущая.

По ее словам, Пугачевой в силу своего возраста нелегко так кардинально менять устройство жизни.

«Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью», - добавила она.

Прошутинская добавила, что провокационные заявления подруги могут быть срывом из-за давления общества.

«Она долго молчала. И только в последнее время не выдержала, несколько раз оказалась неосторожна в словах. <…> Но когда идут беспрестанные обвинения, даже самый сильный человек может сорваться», - объяснила телеведущая.

Она также рассказала, что Пугачева не возвращается в Россию , так как хочет сберечь семью. По словам телеведущей, отъезд певицы не связан ни с вызовом, ни с позицией.