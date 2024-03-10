Подруга Моргуновой назвала причину смерти ведущей
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова могла умереть из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказала близкая подруга телеведущей Вера Мусатова в беседе с РИА «Новости».
«Причина смерти Моргуновой - тромб оторвался, дата и место прощания еще не известны», - сказала она.
Ранее стало известно о смерти 84-летней Светланы Моргуновой. При жизни ее удостоили звания народной артистки РФ. Больше всего женщина прославилась по проведению музыкально-развлекательных программ, таких как «Утренняя почта» и «Голубой огонек».
Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она закончила театральную студию при театре имени Моссовета, с юности начала участвовать в спектаклях. В 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР.