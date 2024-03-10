Подруга Моргуновой назвала причину смерти ведущей

Музыкант Сергей Шнуров и певец Сергей Жуков вошли в состав жюри шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ. Во втором выпуске программы лидер группы «Ленинград» в шутливой форме высказался о судьбе тезки, назвав ее тяжелой.

Участники спели хиты своих наставников. Габриэль Александров выступил с композицией Жукова «Он тебя целует». Послушав песню, Шнуров позволил себе колкость в отношении коллеги.

«Сколько же у тебя в жизни происходило нелепости с любовью. То ты мучился от боли со своей любовью, то какой-то там Лешка тебе дорожку перешел. В общем, тяжелая судьба была у Сергея Жукова. Хочется ему сказать, что эта судьба отразилась в таких великолепных, не побоюсь этого слова, песнях», - заявил артист.

В свою очередь Сергей Жуков после выступления подопечных Шнурова заметил, что им очень повезло с выбором песни «Рыба моей мечты». По его словам, в представленной аранжировке хит зазвучал в стиле «Руки Вверх».

«Поэтому, наверное, так красиво все вышло», - заметил Жуков.

Ранее во время судебного разбирательства между Сергеем Шнуровым и организатором «АртЛайф» вскрылась сумма гонорара певца за отмененный концерт в «Лужниках». Как выяснилось, артист запросил за выступление более миллиона долларов.