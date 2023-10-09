«Подавлены и в трауре». Сергей Жуков прокомментировал смерть клавишника «Руки вверх»
Друзья и родные музыканта Владимира Капырина в шоке от смерти музыканта. Об этом Пятому каналу сообщил солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, в проекте которого Капырин был клавишником.
«Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре», - сказал он.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о смерти Капырина. По его данным, отец музыканта нашел сына в его квартире в Кунцеве. Клавишник лежал в луже крови с пробитой головой. По предварительной информации, незадолго до случившегося у музыканта был конфликт с неизвестными людьми, которые угрожали ему. Также из квартиры умершего пропали деньги и мобильный телефон.
Судмедэксперты установили, что артист умер не от побоев, поэтому смерть посчитали ненасильственной. Несмотря на это, родные Капырина выразили уверенность, что мужчину убили, но оспаривать заключение не стали.