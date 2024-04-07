07 апреля 2024, 16:18

«Подарочек с целой горой бриллиантов» встревожил певицу МакSим

Читайте нас в: Google Новости

Певице Марине Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, неизвестный поклонник прислал драгоценности. Артистка призналась в интервью телеканалу НТВ, что ей стало не по себе от анонимного подарка.

МакSим рассказала журналистам о курьере, доставившем ей букет цветов, торт и бархатный футляр с драгоценностями. При этом ни записки, ни сообщения с именем тайного поклонника не было. Артистка намерена вернуть презенты.

«Там еще оказался маленький подарочек с целой горой бриллиантов. Я не знаю, кто это подарил. Я такие подарки просто не принимаю, поэтому все так и лежит в коробочке, ожидая своего хозяина. Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого», - отметила она.

МакSим не раз дарили ювелирные изделия. Но, по словам певицы, она не любит украшения, а нести их в ломбард рука не поднимается.

Артистка добавила, что принимала дорогие презенты раньше, но отдавала их на благотворительность.

Ранее певица МакSим опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха. На снимках артистка позировала на яхте в черном купальнике и леопардовой тунике.

Певице Марине Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, неизвестный поклонник прислал драгоценности. Артистка призналась в интервью телеканалу НТВ , что ей стало не по себе от анонимного подарка.

Певица МакSим Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 16:48
Умерла ведущая шоу «Большая игра» Станислава Рыстер
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Не стало польской телеведущей Станиславы Рыстер. Она скончалась на 83-м году жизни, сообщило издание portal-polski.pl.

Станислава Рыстер родом из Львова. Ее карьера на телевидении началась в 1966 году. В 1975 она стала вести самое продолжительное шоу «Большая игра», которое сделало ее знаменитой. Это первая лицензионная викторина на польском телевидении. Шоу собирало у экранов миллионы зрителей.

Проект запустили в эфир в 1962 году. Рыстер была его ведущей до 2006 года, когда «Большую игру» решили завершить.

В 1998 году специальная телевизионная академия отметила ведущую премией Super Victor за достижения в эфире.

Болезни Телевидение
07 апреля 2024, 15:46
«Бьянка в своей стихии». Жена Канье Уэста решила родить ему ребенка
Читайте нас в: Google Новости
Супруга рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори захотела стать матерью. Источник рассказал The Sun рассказал, что девушка во время беременности не перестанет эпатировать публику откровенными нарядами.

«Бьянка в своей стихии. Она любит внимание. <…> Она считает, что многие ее образы являются искусством, а не просто модой. Бьянка полностью предана своему делу, и это надолго», - процитировало издание инсайдера из близкого окружения звездной пары.

Источник пояснил журналистам, что модель не переживает из-за общественного мнения, ей все равно, что подумают люди.

«Я не удивлюсь, если она скоро забеременеет и по-прежнему будет носить провокационные наряды, как это делала Рианна», - сказал он.

Собеседник издания добавил, что Уэст и Цензори планируют носить парные «беременные» яркие образы, как у певицы Рианны с супругом.

При этом, по словам инсайдера, Цензори при всей любви к вниманию начала подозревать о том, что ее используют.

Ранее возлюбленную рэпера Канье Уэсаат Бьянку Цензори заметили полуголой в ресторане. Модель надела черный лиф и кремовые кружевные колготки, а нижнее белье она предпочла оставить дома.

Беременность Канье Уэст Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 13:44
«Всякое в жизни бывает». Жена актера Селина — о возможных долгах его ИП
Читайте нас в: Google Новости
В СМИ появилась информация о том, что с актером Сергеем Селиным, звездой «Улиц разбитых фонарей», судятся коммунальщики. Его ИП якобы задолжало за электричество 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot. С самим Селиным «360» пообщаться не удалось — услышав вопрос, он повесил трубку. Его жена Анна рассказала, что Сергей в дороге.

Она поинтересовалась, зачем так нужно знать, достоверны ли эти данные, а затем уклончиво заявила, что «все в порядке».

«Трудностей никаких. Всякие бывают в жизни ситуации, это не стоит внимания никакого. Я знаю, вам (журналистам - прим. ред.) сливают ерунду какую-то, даже в суде, бывает, сливают. Я не подтверждаю вам никакой информации. Говорю просто, что в жизни всякое бывает, и фейков много. Я не сказала, что это правда», - произнесла Анна.

Она посоветовала позже снова позвонить Сергею - «если он захочет, что-нибудь расскажет». Супруга пояснила, что актер поехал на гастроли, спектакль называется «Розыгрыш».

Ранее СМИ также писали, что судебные приставы разыскивают актера сериала «Солдаты» Игоря Гаспаряна из-за его долгов.

В СМИ появилась информация о том, что с актером Сергеем Селиным, звездой «Улиц разбитых фонарей», судятся коммунальщики. Его ИП якобы задолжало за электричество 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

С самим Селиным «360» пообщаться не удалось - услышав вопрос, он повесил трубку. Его жена Анна рассказала, что Сергей в дороге.

Долги Суд Актеры
07 апреля 2024, 11:40
Избранница Стетхэма вышла на публику в прозрачном платье и чулках
Читайте нас в: Google Новости
Возлюбленная Джейсона Стетхэма модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила мероприятие Dolce & Gabbana в откровенном наряде. Ее фотографии в прозрачном платье и чулках опубликовал сайт Just Jared.

Вечеринка в честь 40-летия бренда Dolce & Gabbana прошла 6 апреля в Милане.

Роузи Хантингтон-Уайтли решила прийти на мероприятие в откровенном образе, подчеркнув фигуру. На ней было надето прозрачное платье-миди черного цвета, а также атласное нижнее белье, чулки и босоножки на каблуках.

Модель дополнила образ украшениями и маленькой сумкой.

При этом возлюбленная Стетхэма предпочла нюдовый макияж и прическу с локонами.

Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стетхэм встречаются с 2010 года. В 2016 году пара сообщила о своей помолвке, но свадьбу звезды до сих пор откладывают.

Ранее супермодель Ирина Шейк показала фигуру на экзотическом курорте. Она снялась в полупрозрачном леопардовом платье, стоя на берегу океана.

Италия Модели Актеры

Новости по теме