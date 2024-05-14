«Под юбкой и в декольте». Люся Чеботина рассказала о трудностях участия в шоу «Маска»

Исполнительница хита «Солнце Монако» назвала костюм излишне тяжелым.

По ее словам, чтобы судьи не смогли узнать, кто скрывается за ее образом, в районе декольте и ягодиц костюмеры разместили большое количество поролона.

Он создавал эффект пышной фигуры, свойственной, например, Анне Семенович или Анне Седоковой. Поэтому судьи не могли сразу понять, кто играет эту роль.

«Много всего нарастили под юбкой и в декольте, поэтому очень жарко. Не знаю, как смогла выдержать такой вес крыльев, сильно болит спина», - подчеркнула Чеботина.

Ранее она рассказала, что ей пришлось обмануть одного из судей программы - Филиппа Киркорова, который не смог ее «раскусить». Певица, выступавшая в костюме «Бабочки», заняла третье место.