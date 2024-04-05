«Под раздачу попал». Сябитова назвала возможную причину развода Харламова и Асмус

«У нее характер - мама не горюй. А может Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим. Может это Харламова надо пожалеть», - отметила Сябитова, отвечая на вопрос журналистки Алены Жигаловой о причинах невезения в личной жизни комика.

Она уточнила, что с Асмус работала на одной съемочной площадке, поэтому знает о нраве актрисы не понаслышке.

«А ты знаешь, какой характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого надо пожалеть. Она как нам всем там прикурить давала начиная от гримеров и заканчивая режиссерами», - заявила телеведущая.

Ранее экс-возлюбленная Харламова Екатерина Ковальчук опубликовала фотографии в соцсетях из поездки в США. Она путешествовала там со своим новым избранником и коллегой Владиславом Ценевым.