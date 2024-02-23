23 февраля 2024, 00:55

«Под грохот посуды». Актер Смольянинов стал зарабатывать на жизнь в латвийских кафе

РИА «Новости»
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Сбежавший из России артист Артур Смольянинов* стал зарабатывать на кусок хлеба исполнением собственных песен «под грохот посуды в латвийских кафешках». Так описал трудовые будни звезды фильма «9 рота» Telegram-канал Russian Fox.

По данным сайта «Аргументы и факты» , автор-исполнитель выступает вместе с пианистом и считает свой коллектив «камерным-камерным» составом группы cheLovek.

Ранее сообщалось, что пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Смольянинова*. Приняв звонившего за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, он согласился выступить перед бойцами ВСУ и сменить гражданство. Актер назвал это идеальным предложением и поинтересовался, оно «пакетное» и «под ключ» или можно сначала непублично пожить и освоиться, а потом перевезти семью.

* признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов

Кино Россия Актеры Иноагенты
22 февраля 2024, 22:39
Сергей Лазарев нашел квартиру для «диско-бабушки» и заявил о намерении ее прописать
РИА «Новости»
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Певец Сергей Лазарев помог найти пенсионерке из Сыктывкара жилье и отметил, что собирается прописать ее, а также найти социального работника для помощи. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня Лидия Витальевна (наша „диско-бабушка“ из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором - все, как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать!» - написал он.

По словам артиста, теперь он пропишет женщину и подберет для нее социального работника. Исполнитель призвал поклонников последовать его примеру и делать добрые дела.

Ранее певец опубликовал кадры со своего шоу «Я не боюсь» в Сыктывкаре. На нем бабушка энергично танцевала под его выступления. Певец назвал свою поклонницу «главной звездочкой концерта». Потом он узнал, что пенсионерка очень известна в городе и получила кличку «диско-бабушка». По словам Лазарева, она очень веселая и энергичная, но в жизни столкнулась с финансовыми трудностями.

Концерты Женщины Сергей Лазарев
22 февраля 2024, 11:48
Не просто «чистка биографии». Милонов — о намерении Ивлеевой посетить ДНР
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Появилась информация, что блогер, организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева может в ближайшее время посетить ДНР вслед за певцом Филиппом Киркоровым. Она вполне могла переосмыслить свои взгляды и поведение, но в любом случае делать такие вещи ради галочки не стоит, отметил в беседе с «360» депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, участники той вечеринки, видимо, поняли, что «попали в нехорошую историю», и захотели напомнить, что эта «некрасивая ситуация» не характеризует их самих и их убеждения.

«Возможно, поэтому Киркоров приехал в ДНР - чтобы показать, что его убеждения - это не участие в „голой“ вечеринке, что он все-таки наш российский человек и патриот нашей страны. Но если к этому относиться исключительно как к некой чистке биографии, „надо - так и быть, съезжу“, то это не поможет, так не работает. Надо не метаться между боями и „голыми“ вечеринками, а переосмыслить», - рассудил Милонов.

Он добавил, что кто-то из участников вечеринки может не ехать в ДНР, а сделать другие добрые дела, чтобы показать, что «не поддерживает эту концепцию», и в итоге тоже вернуться на экраны и в сердца зрителей.

«Не надо ждать, что моментально какой-то рубильник переключится. Это делать надо не потому, что тебе хвост прижали, а потому что это твое убеждение. Иначе лучше не приезжать. Если Ивлеева хочет показать, что она не такой человек, каким ее выставляют, не надо метаться - надо делать, надо показывать», - уверен парламентарий.

По его словам, Филипп Киркоров в ДНР пошел в «те места, которые ему не были даже согласованы», - там было достаточно опасно.

«Чувствуется, что человек искренне это делал. Я очень сильно рассчитываю, что Ивлеева и все остальные несколько переосмыслили нынешнюю ситуацию», - подчеркнул Виталий Милонов.

Он выразил надежду на то, что участники «голой» вечеринки стали по-другому относиться и к стране, в которой живут, и к людям, для которых выступают.

Виталий Милонов Анастасия Ивлеева
22 февраля 2024, 04:41
Юрист объяснил, что будет с замком Пугачевой
РИА «Новости»
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Для конфискации имущества Аллы Пугачевой и Максима Галкина* нет оснований, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» юрист Дмитрий Краснов. Новый «закон о негодяях» к ним не применим.

Новый закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и позволяет лишить имущества и почетных званий лиц, признанных виновными в распространении фейков о российской армии и публичных призывах к деятельности, к направленной против общественной и государственной безопасности.

«Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры», - пояснил Краснов.

Поэтому неправомерно говорить о конфискации замка в деревне Грязь и другого имущества певицы и юмориста, отметил юрист.

Ранее депутат Дмитрий Гусев попросил МВД проверить возможность конфискации у звездной пары недвижимости за распространяемые Галкиным* фейки о российской армии.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Законы Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин
22 февраля 2024, 03:39
Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
Global Look Press
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Американский актер Том Круз и дочь бывшего депутата Госдумы россиянка Эльсина Хайрова расстались. Об этом газете The Sun сообщили источники.

Издание утверждает, что американский актер желает сохранить с россиянкой хорошие отношения, так как они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», - приводит газета слова источника.

Отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя», добавил собеседник издания.

Актер перестал скрывать отношения с россиянкой в феврале 2024 года. Пара стала появляться на мероприятиях, хотя и старалась сохранить конфиденциальность.

Впервые американскую звезду заметили в компании Хайровой в декабре прошлого года. СМИ предположили, что 62-летний голливудский актер снова пытается построить личную жизнь.

Лондон Голливуд Отношения Актеры

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