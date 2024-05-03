«Почти идеальная форма». Тодоренко показала фигуру в белье после пятимесячной диеты

«Пять месяцев работы и наконец-то почти идеальная форма. Та, о которой мечтала! Но еще работать и работать», - написала она.

Тодоренко станцевала перед камерой смартфона в комплекте нижнего белья Calvin Klein серого цвета. Несмотря на радость от достигнутых результатов, телеведущая призналась, что на этом не остановится и продолжит заниматься своим телом.

Недавно телеведущая Регина Тодоренко рассказала о проблемах с голосом. Медики порекомендовали артистке не разговаривать, чтобы связки пришли в норму.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.