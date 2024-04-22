Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина впервые стала мамой

В 2019 году Клюкина объявила, что выходит замуж за топ-менеджера медиахолдинга «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Свадьба прошла в Италии.

О беременности Клюкина сообщила в ноябре прошлого года. В Сети предположили, что у пары родился мальчик.

Ранее актриса Мария Шумакова родила первенца. У 35-летней звезды сериала «Сладкая жизнь» родился сын.

Клюкина выложила фотографию, сделанную в роддоме. На кадре модель держит новорожденного за руку. Ребенок одет в серый слип с принтом. Пол и имя малыша пока держат в секрете.

«18.04.2024», - подписала снимок девушка.

В 2018 году музыкант Егор Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого он выбрал Клюкину. Однако вскоре пара рассталась. В интервью журналисту Юрию Дудю** певец рассказал, что причиной разрыва с девушкой стало то, что она предпочла популярность, а не отношения с артистом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признан иностранным агентом на территории России.