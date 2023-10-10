Победитель Евровидения Александр Рыбак пожаловался на преследование фанатки

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Рыбак пояснил, что сталкерша - знакомая коллега, с которой у него были дружеские отношения. После того как девушка начала навязывать артисту свои чувства, он свел общение до минимума.

«Я никогда не угрожал ей чем-то. Только сказал, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)», - заявил певец.

Исполнитель добавил, что после отказа девушка начала распространять о нем слухи в социальных сетях и заваливать сообщениями с фейковых аккаунтов. В июне Рыбак обратился в суд, который вынес запрет на приближение поклонницы. Но фанатку это не остановило.

«Она три раза подала апелляцию в суд, только чтобы увидеть меня (Конечно, каждый раз проигрывала). Этот человек опасен для себя и окружающих», - подчеркнул артист.

Рыбак пояснил, что терпел преследование много месяцев: переживал, что поклонница может навредить себе или окружающим. Но чаша терпения переполнилась после появления слухов.

На минувшей неделе фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект для борьбы со сталкингом. Депутаты предложили ввести в законодательство судебный запрет на приближение к человеку. Вице-спикер Вячеслав Даванков пояснил, что сегодня российские суды могут запретить преследователям отправлять своим объектам письма и сообщения, но от приближения или прямых контактов защиты нет.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.