28 октября 2024, 14:24

По делу о похищении певца Авраама Руссо истек срок давности

РИА «Новости»
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Срок давности по делу о похищении Авраама Руссо истек, обвиняемый Владимир Шестопалов избежал уголовного наказания. Адвокат певца Андрей Алешкин рассказал 360.ru, какие действия предпримет теперь.

Он заявил, что не будет оспаривать это решение, поскольку оно полностью законно.

«Но это не исключает гражданской правовой ответственности. Мы подаем иск на пять миллионов рублей и будем взыскивать с Шестопалова моральный вред, сопутствующие данному делу расходы, в том числе на представителя, в том числе от упущенной концертной деятельности и медицинские расходы», - рассказал юрист.

Руссо заявил, что его похитили в 2004 году по приказу бизнесмена Тельмана Исмаилова, а Шестопалов был одним из исполнителей преступления. Певца избивали в кабинете ресторана в центре Москвы, после чего увезли на дачу в Подмосковье, где удерживали, пока он не выполнил все требования. Спустя много лет Руссо опознал Шестопалова на очной ставке , хоть и с большим трудом, поскольку тот сильно изменился внешне.

Уголовное дело Музыка Артисты
27 октября 2024, 02:44
Квартиру Ирины Болгар выставили на продажу в Петебурге
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На Васильевском острове в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру Ирины Болгар, называющей себя матерью трех детей основателя Telegam Павла Дурова. Об этом сообщил spb.kp.

Стоимость недвижимости оценили в 18 миллионов рублей. Болгар провела в ней свои детские и юношеские годы.

Журналисты издания узнали, что жилье находится не в самом лучшем состоянии и нуждается в ремонте. Там вырваны розетки, а люстры свисают с потолка на одних проводах. Также в квартире почти нет мебели.

В апартаментах сгнили обои, а паркет и линолеум давно изжили свое. Квартира площадью почти 100 квадратных метров находится посредине Васильевского острова, недалеко от метрополитена.

В сентябре Болгар заявила, что в 2018 году Дуров планировал перевези ее с детьми в Париж. Ради этого он якобы был готов платить за аренду дома семь миллионов рублей в месяц. Однако переезд так и не состоялся.

Санкт-Петербург Недвижимость Павел Дуров Квартиры
27 октября 2024, 02:32
Рисунок фломастерами Виктора Цоя продали на аукционе за рекордную сумму
РИА «Новости»
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Рисунок легендарного музыканта, поэта, актера и лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах за рекордные 76,9 тысячи евро (более восьми миллионов рублей). Об этом сообщила пресс-служба аукциона современного искусства VLADEY.

«Продано!» прозвучало на сумме в 60 000 евро (более шести миллионов рублей) за работу Виктора Цоя - абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро», - уточнили организаторы.

На торги выставили рисунок Цоя с «квадратноголовым человечком». Большую часть работ музыканта составляют рисунки, выполненные фломастерами. Своей простотой, искренностью, лаконичностью они напоминают детское творчество.

Цой увлекался рисованием с детских лет. В юности он занимался в художественной школе, а потом поступил на оформителя в Ленинградском художественном училище имени Серова, но недолго проучился. После этого будущий музыкант пошел учиться в художественно-реставрационное училище по специальности «резчик по дереву».

Прошлым летом Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную Виктору Цою.

Евро Аукционы Виктор Цой
26 октября 2024, 00:26
Умерла актриса из «Женитьбы Бальзаминова» Татьяна Волкова
РИА «Новости»
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Советская и российская театральная актриса Татьяна Волкова умерла на 77-м году жизни. О ее смерти сообщила пресс-служба Чайковского государственного театра драмы и комедии.

«Татьяна Андреевна оставила след в театральной культуре нашего округа, ее талант будет жить в памяти, вдохновляя новые поколения артистов», - отметили в некрологе.

Актриса родилась в 1948 году в Печоре. В 1982 году она начала служить в Чайковском государственном театре драмы и комедии в Пермской области, позже ее назначили заведующей труппой. В 2004 году Волкову удостоили звания заслуженной артистки Российской Федерации.

Зрители запомнили актрису по ролями в таких театральных постановках, как «Женитьба Бальзаминова», «Вишневый сад», «Сестры», «Ромео и Джульетта» и других.

Прощание с Татьяной Волковой состоится в пятницу 26 октября в 11:00 в ритуальном зале, которое находится рядом с автовокзалом города Чайковский.

Театры Актеры
25 октября 2024, 23:36
Перед концертом Галкина в США заметили странности
РИА «Новости»
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Организаторы концерта Максима Галкина* в США стали использовать различные уловки, чтобы создать видимость ажиотажа вокруг выступлений юмориста. Об этом продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с MK.RU.

Он отметил, что за два дня до концерта Галкина* в Вашингтоне продали всего треть зала, хотя выступление стали активно рекламировать еще летом. Но за день до мероприятия на сайте по продаже билетов осталось небольшое количество мест.

«Это известный прием организаторов концертов: когда билеты на артиста крайне плохо продаются, нужно создать искусственный ажиотаж», - пояснил продюсер.

По словам Лаврова, для этого большую часть мест закрывают для продажи, а затем постепенно открывают их обратно.

Также Галкина* заподозрили в приглашении массовки для создания видимости полных залов во время тура по США. В местных русскоязычных группах билеты на его выступления предлагают с большой скидкой, но их не покупают.

*Признан иноагентом в России.

США Концерты Максим Галкин

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