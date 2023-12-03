«Плюют мне вдогонку». Анатолий Белый заявил, что не хочет возвращаться в Россию из-за критики

«Не планирую возвращаться. Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня», - заявил Белый.

Он отметил, что не хочет видеть людей, которые «брызгали слюной и желчью» в его адрес из-за его бегства за границу. Белый признал, что это горько и больно, но возвращаться он не хочет. Актер зарабатывает на жизнь, играя в театральных постановках по всему миру.

Белый обрубил все связи с Россией. Четырехкомнатную квартиру в Москве актер переписал на жену. Белый называл эту квартиру семейным гнездышком и признавался, что любил ее.