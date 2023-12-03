03 декабря 2023, 00:07

«Плюют мне вдогонку». Анатолий Белый заявил, что не хочет возвращаться в Россию из-за критики

РИА «Новости»
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Актер Анатолий Белый строит карьеру с чистого листа в Израиле, куда переехал больше года назад. Артист признался, что не хочет возвращаться в Россию из-за людей, критикующих его антироссийскую позицию, написало издание StarHit.

«Не планирую возвращаться. Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня», - заявил Белый.

Он отметил, что не хочет видеть людей, которые «брызгали слюной и желчью» в его адрес из-за его бегства за границу. Белый признал, что это горько и больно, но возвращаться он не хочет. Актер зарабатывает на жизнь, играя в театральных постановках по всему миру.

Белый обрубил все связи с Россией. Четырехкомнатную квартиру в Москве актер переписал на жену. Белый называл эту квартиру семейным гнездышком и признавался, что любил ее.

Израиль Россия Актеры
03 декабря 2023, 00:05
«Чтобы брали за душу». СМИ узнали, куда пропал Александр Маршал
РИА «Новости»
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Рок-певец Александр Маршал пропал с российской эстрады, но издание News.ru выяснило, что исполнитель продолжает поездки с концертами в зону СВО. Маршал пишет песни исключительно на военную тематику.

«Все, кто на передовой, - мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу», - сказал артист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Маршал помогает материально жителям Донбасса и участникам СВО, певец приобрел для российской армии автобус. Исполнителя за поддержку СВО внесли в санкционные списки Украины, Канады и Латвии. Когда на Украине умерла его мать и сестра, Маршала не пустили в страну на похороны. Артист считает личными врагами тех, кто не разрешил ему проститься с близкими.

Маршал уверен, что если бы СВО не началась в 2022 году, то Украина бы «100% ударила, они к этому готовились». Певец хотел пойти добровольцем, но его не взяли из-за возраста.

Ранее News.ru выяснило, куда пропал Гоша Куценко. Шоумен остался без работы , его «вырезали из всех передач», когда ему исполнилось 50 лет.

Музыка
02 декабря 2023, 23:33
Костомаров рассказал, при каком условии вернется на лед
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался насчет возвращения на лед. Своими мыслями артист поделился в ходе мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия», передало издание «Спорт-экспресс».

На вопрос журналистов, будет ли спортсмен дальше кататься, тот ответил утвердительно. Он отметил, что возобновил тренировки для выхода на сцену.

«Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. <…> Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось», - заявил он.

Костомаров признался, что до сих пор восстанавливается после болезни и привыкает к новым условиям. Он намерен вернуться нормальной жизни и выступлениям перед зрителями.

В начале января этого года Костомарова попал в реанимацию с пневмонией. Медики ввели его в медикаментозную кому и долго боролись за жизнь артиста. В итоге пациенту пришлось ампутировать обе стопы и пальцы обеих рук. Теперь спортсмен носит протезы и учится заново привычным вещам. Ранее Костомаров показал как играет в теннис.

Фигурное катание Роман Костомаров
02 декабря 2023, 23:12
«Слишком легко жилось». Костомаров рассказал, как смирился с потерей конечностей
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ампутация — это испытание, которое ему подкинула жизнь, потому что ему «слишком хорошо жилось». Фигурист пообщался с изданием «Спорт-Экспресс» на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ампутация - это испытание, которое ему подкинула жизнь, потому что ему «слишком хорошо жилось». Фигурист пообщался с изданием «Спорт-Экспресс» на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться», - поделился Костомаров.

Фигурист рассудил, что жизнь для этого и дана, чтобы преодолевать препятствия, справляться с трудностями и достигать целей. Спортсмен считает, что в этом заключается суть жизни.

Выступая с речью в рамках мотивационного мероприятия в Москве в середине октября, Костомаров назвал главную ошибку своей жизни. Фатальной ошибкой спортсмен считает уверенность в будущем. Фигурист заявил, что теперь не намерен далеко заглядывать.

Спортсмены Фигурное катание Роман Костомаров
02 декабря 2023, 18:11
Клип Лазарева исчез с YouTube-канала после обвинений в пропаганде ЛГБТ
Unsplash
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Клип на песню «Так красиво» Сергея Лазарева пропал с YouTube-канала и сайта артиста. Ролик удалили после того, как суд в Санкт-Петербурге усмотрел в видеоряде пропаганду ЛГБТ*.

Музыкальный клип сняли в 2017 году, видеозапись открыто размещалась на интернет-площадках певца. Сейчас доступ к видео ограничили.

Накануне стало известно, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил полумиллионный штраф каналу «Айва ТВ» за показ упомянутого клипа в эфире. Роскомнадзор нашел в ролике пропаганду ЛГБТ* - в видеоряде присутствовали две девушки, «транслирующие гомосексуальные предпочтения». В протоколе отмечается, что видео могло создать у зрителей впечатление, что нетрадиционные отношения «приемлемы в обществе» и равноценны гетеросексуальному союзу.

Перед этим Верховный суд признал ЛГБТ* экстремистским движением и запретил его в России. Заседание прошло в закрытом режиме под грифом «секретно». Оно длилось более четырех часов, материалы по делу содержались в более чем 20 томах.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Музыкальные клипы ЛГБТ Сергей Лазарев

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