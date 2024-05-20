«Плохо выгляжу». Алена Апина призналась, что сделала пластику не от хорошей жизни

По словам артистки, под нож хирурга ее толкнули комплексы. Она очень близко к сердцу воспринимала комментарии завистников о своей внешности.

«Часто говорят, что я плохо выгляжу, что я с перекошенным лицом. Я какая-то особенно раненая», - поделилась певица мнением о критике в свой адрес.

Чтобы почувствовать себя лучше, она потратила 250 тысяч рублей на лазерное омоложение и подтяжку подбородка. Апина неоднократно посещала пластических хирургов и не исключила, что еще не раз прибегнет к их услугам.

Ранее певица Бьянка призналась, что заплатила за пластическую операцию еще больше. Вмешательство врача обошлось артистке в три миллиона рублей. У звезды откачали почти четыре литра жира.