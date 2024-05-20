20 мая 2024, 18:45

«Плохо выгляжу». Алена Апина призналась, что сделала пластику не от хорошей жизни

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Алена Апина заявила, что делала пластические операции «не от хорошей жизни». Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.

По словам артистки, под нож хирурга ее толкнули комплексы. Она очень близко к сердцу воспринимала комментарии завистников о своей внешности.

«Часто говорят, что я плохо выгляжу, что я с перекошенным лицом. Я какая-то особенно раненая», - поделилась певица мнением о критике в свой адрес.

Чтобы почувствовать себя лучше, она потратила 250 тысяч рублей на лазерное омоложение и подтяжку подбородка. Апина неоднократно посещала пластических хирургов и не исключила, что еще не раз прибегнет к их услугам.

Ранее певица Бьянка призналась, что заплатила за пластическую операцию еще больше. Вмешательство врача обошлось артистке в три миллиона рублей. У звезды откачали почти четыре литра жира.

Музыка Пластические операции Шоу-бизнес
20 мая 2024, 17:46
Бюстгальтер певицы Оливии Родриго расстегнулся прямо на сцене в Лондоне
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Во время своего выступления в Лондоне в рамках мирового тура под названием Guts певица Оливия Родриго чуть не потеряла бюстгальтер. Ее кожаный топ расстегнулся и едва не оставил артистку топлес, сообщило издание Page Six.

Невзирая на произошедшее, Родриго допела песню до конца. Она продолжала петь и танцевать, удерживая предательски расстегнувшийся предмет одежды руками. Застегнуть лиф помогли подоспевшие танцоры.

«Это чертовски неловко! Чуть не засветила вам», - прокомментировала ситуацию звезда.

Бюстгальтер Hells Belle, который надела артистка, стоил 380 долларов (около 35 тысяч рублей). Ирония случая заключалась в том, что застежка расстегнулась во время исполнения песни с названием Love is Confusing («Любовь сбивает с толку»).

Ранее певица Кристина Орбакайте случайно опозорилась прямо на сцене. Она чуть не упала во время концерта «Песня года».

Одежда Музыка Шоу-бизнес
20 мая 2024, 16:41
«Бьются лучшие врачи». Притула рассказал о здоровье солистки «Города 312»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) трижды перенесла Covid-19 и перестала появляться на сцене. О том, как врачи помогают певице, Пятому каналу рассказал сооснователь коллектива Дмитрий Притула.

По его словам, Назаренко трижды заразилась коронавирусом в период пандемии. Медики выявили у нее поражение легких. Говорить о ее возвращении на сцену пока рано.

«Сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению», - уточнил музыкант.

Притула объяснил, что, поскольку реабилитация затянулась, группа приняла решение взять на место солистки другую исполнительницу. Ею стала участница телепроекта «Голос» Диана Макарова.

«Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно, голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное, она передает это еще очень эмоционально, очень мощно», - поделился Притула.

Шоу Голос Россия Музыка
20 мая 2024, 16:37
Внучка Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко начала встречаться с 27-летним американцем Максом Лернером, унаследовавшим состояние от одной из самых богатых семей в США. Об этом сообщил портал Woman.ru.

Новый бойфренд 23-летней Евдокименко - обладатель выдающегося наследства. Его дедушка, Альфред Лернер, известен как американский благотворитель и основатель банковской корпорации MBNA Corporation. Состояние семьи, согласно оценкам Forbes, превышает 1,2 миллиарда долларов.

Что касается личной жизни бойфренда Евдокименко, то он предпочитает держать ее в тайне от широкой публики. Известно, что ее избранник получил образование в одном из ведущих университетов США по специализации «Международное дело» и во время учебы увлекался футболом. После завершения образования Лернер перебрался в Нью-Йорк, где впоследствии и познакомился с внучкой Ротару.

Ранее стало известно, что блогер Мария Погребняк выйдет замуж за хоккеиста Игоря Головинского. Он сделал девушке предложение во время прогулки.

США Семья Отношения Шоу-бизнес
20 мая 2024, 14:56
Актриса Борзова рассказала, как Пугачева устраняла с эстрады конкуренток
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вдова выдающегося поэта-песенника Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова считает, что певица Алла Пугачева убирала с эстрады сильных певиц, в которых чувствовала конкуренток, с помощью связей. Об этом она рассказала сайту aif.ru.

Борзова утверждает, что Пугачева использовала свои связи и влияние в высших кругах для того, чтобы преградить путь коллегам, которых считала угрозой. По словам актрисы, певица Аида Ведищева была вынуждена покинуть страну из-за давления со стороны Аллы Борисовны.

«Пугачева отодвинула многих певиц, которые не хуже ее пели. Аиду Ведищеву, в частности. Которая потом уехала за границу», - поделилась она.

При этом попытки артистки подорвать карьеру Ларисы Долиной не увенчались успехом.

«Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее», - пояснила актриса.

Однако некоторая популярная певица с мощным голосом, имя которой Борзова не назвала, была «стерта» с эстрады по инициативе примадонны.

Борзова добавила, что с Лаймой Вайкуле, обладающей более скромными вокальными данными, Пугачева поступила иначе. Она поддерживала с ней дружеские отношения и даже способствовала ее продвижению на сцене, потому что не видела в ней соперницу.

Ранее рок-музыкант Александр Скляр раскрыл, на что пошла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил, что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес

Новости по теме