25 июня 2024, 17:37

Племянницу Михаила Ефремова жестоко избили в Италии

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В Италии актрису и племянницу Михаила Ефремова 36-летнюю Ольгу избил бывший муж Алессандро Сини. Пострадавшую с травмами привезли в больницу, сообщил сайт kp.ru.

«Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребенка - сына Арсения Ефремова», - пожаловалась актриса в соцсетях, записав видео с рассказом о действиях экс-супруга.

На кадрах женщина предстала вся в синяках, она уточнила, что Сини повалил ее на пол и разбил голову.

Мама Ольги Анастасия Ефремова рассказала журналистам, что около двух дней не могла связаться с дочкой.

«Незадолго до вашего звонка она прислала видеосообщение, в котором рассказала, что она в больнице. Но ей трудно говорить. По всей вероятности, у нее может быть сотрясение мозга. У нее, действительно, произошел конфликт с отцом ее ребенка», - поделилась женщина.

Она добавила, что Ольга хотела увезти сына из Италии на каникулы, но между бывшими супругами произошла серьезная ссора.

«Да, у них бывали конфликты, но скажем так - только голосовые. Сейчас дочь находится в шоковом состоянии. Мы договорились созвониться чуть позже, когда ей станет получше», - заключила Ефремова.

Ранее осужденному за смертельное ДТП актеру предложили поехать в зону спецоперации для получения УДО. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Италия Дети Избиения Михаил Ефремов
25 июня 2024, 18:06
«Промяла попой капот». Клава Кока рассказала о фото стоимостью 400 тысяч рублей
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певице Клаве Коке пришлось заплатить 400 тысяч рублей за помятый капот автомобиля BMW после фотосессии на съемках клипа «Нет проблем». Подробностями произошедшего звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой багажник», - написала она, имея в виду капот автомобиля.

Артистка опубликовала переписку с сотрудником заграничного автосервиса, в котором проходили съемки клипа. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб и прекратить работу.

Клип на песню «Нет проблем» появится в сети 26 июня. Ранее певица призналась, что выпустит последний трек «в стиле Клавы Коки».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Музыкальные клипы Песни Музыка Instagram Клава Кока
25 июня 2024, 16:57
Сын экс-участницы «Дома-2» попал в реанимацию после посещения аквапарка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сына бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Саши Черно Стефана положили в реанимационное отделение с судорогами. О состоянии своего четырехлетнего ребенка она рассказала в Telegram-канале.

«Случился ночью приступ эпилепсии. Прям вот жесткий приступ эпилепсии со всеми вытекающими, пеной изо рта, закатывающими глазами, с синеющими руками, вот со всей этой историей», - рассказала Черно.

Она пояснила, что мальчика увезли в реанимацию. В момент приступа экс-участницы телестройки не было рядом с сыном, так как она вместе с бывшим мужем Иосифом Оганесяном находилась в гостях у подруги.

О случившемся родителям сообщила няня Стефана. Черно и экс-супруг сразу же приехали в больницу.

Позже Черно уточнила, что сына перевели из реанимации в инфекционное отделение. Как выяснилось, у ребенка были судороги, а не эпилепсия. По словам Черно, они возникли на фоне инфекции, которую мальчик подхватил в аквапарке.

Недавно бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная как Катя Жужа, родила четвертого ребенка. Новорожденный появился на свет в американской клинике.

Дети Болезни Шоу Дом-2
25 июня 2024, 15:31
Дженнифер Лопес заметили в экономклассе самолета
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась в Париж в экономклассе самолета после того, как отменила свой тур из-за семейных проблем. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 54-летнюю артистку у окна в экономклассе самолета нидерландской авиакомпании KLM. Около нее сидел телохранитель. По информации журналистов, певица также выкупила еще одно место для сумочки.

Лопес пыталась остаться незамеченной, скрывая лицо за крупными солнцезащитными очками.

Весной появилась информация, что Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек находятся на грани развода. Инсайдеры сообщали, что артист больше не живет в их особняке, а арендует дом.

На днях Лопес уехала в отпуск в Италию без мужа. Там она отдыхала на море, каталась на катере вместе с друзьями.

Париж Самолеты Актеры Шоу-бизнес Дженнифер Лопес
25 июня 2024, 14:36
Лев Лещенко заявил, что хотел бы спеть с Дуа Липой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Лев Лещенко заявил о желании спеть вместе с британской поп-певицей Дуа Липой. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

«Мое желание ни о чем не говорит, к сожалению. Я бы хотел спеть с Дуа Липой! Но она же меня не приглашает (смеется)», - сказал артист.

Он пояснил, что по этой причине исполняет песни со своими знакомыми, с теми, кто расположен к нему. Певец уточнил, что отвечает согласием на предложения, если они интересные.

Лещенко также выделил рэпера Loc-Dog, отметив, что у него множество смысловых песен именно в поэтическом плане.

Недавно 82-летний Лещенко признался, что начал задумываться об уходе со сцены. Он добавил, что в силу возраста стало тяжело давать сольные концерты. При этом предложений поступает много.

Концерты Лев Лещенко Шоу-бизнес

Новости по теме