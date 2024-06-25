Племянницу Михаила Ефремова жестоко избили в Италии

«Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребенка - сына Арсения Ефремова», - пожаловалась актриса в соцсетях, записав видео с рассказом о действиях экс-супруга.

На кадрах женщина предстала вся в синяках, она уточнила, что Сини повалил ее на пол и разбил голову.

Мама Ольги Анастасия Ефремова рассказала журналистам, что около двух дней не могла связаться с дочкой.

«Незадолго до вашего звонка она прислала видеосообщение, в котором рассказала, что она в больнице. Но ей трудно говорить. По всей вероятности, у нее может быть сотрясение мозга. У нее, действительно, произошел конфликт с отцом ее ребенка», - поделилась женщина.

Она добавила, что Ольга хотела увезти сына из Италии на каникулы, но между бывшими супругами произошла серьезная ссора.

«Да, у них бывали конфликты, но скажем так - только голосовые. Сейчас дочь находится в шоковом состоянии. Мы договорились созвониться чуть позже, когда ей станет получше», - заключила Ефремова.

Ранее осужденному за смертельное ДТП актеру предложили поехать в зону спецоперации для получения УДО. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.