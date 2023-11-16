Племянница иноагента Галкина с размахом отметила День рождения
Племянница иноагента Максима Галкина* Алина с размахом отметила 19-летие в ресторане Kaif Provenance, ранее принадлежавшем Моргенштерну**, в центре Москвы. Праздник обошелся ей в почти миллион рублей, передал Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, девушка позвала 55 друзей, где ребята праздновали с полуночи до пяти утра. Аренда помещения обошлась звездной имениннице в 300 тысяч рублей, музыкальная аппаратура в 56 тысяч рублей, свет - в 12 тысяч.
Кроме этого, Алина заплатила за фуршет 385 тысяч рублей. Общая сумма Дня рождения составила 753 тысячи рублей, без учета услуг диджея.
Известно, что девушка отметила праздник не только в России, но и на Кипре.
Уехавшая из России певица Алла Пугачева вместе с семьей устроила вечеринку. Фотографию со встречи девушка опубликовала на своей странице в Instagram***.
* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.
**Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
***Instagram - социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.