11 февраля 2025, 21:26

Платформа Shopify закрыла магазин Канье Уэста за продажу одежды со свастикой

Global Look Press
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Принадлежащий американскому рэперу Канье Уэсту онлайн магазин одежды Yeezy прекратил работу после начала продажи футболок с изображением свастики. Об этом со ссылкой на представителя платформы Shopify, регулирующей работу магазина артиста, сообщил телеканал CNN.

Собеседник артистов пояснил, что магазин Yeezy удалили безвозвратно за нарушение условий торговли.

«Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы», - пояснил представитель Shopify.

При этом магазин столкнулся с небывалым наплывом новых клиентов после воскресной рекламы во время Суперкубка. По уже сложившейся традиции свой ролик Канье Уэст снял на iPhone, объяснив, что потратил все деньги на покупку эфирного времени, чтобы привлечь людей в свой онлайн-магазин, где продавались футболки со свастикой.

Администрация Shopify закрыла магазин Уэста спустя сутки, когда объем негативных комментариев с социальных сетях зашкалил, а Антидиффамационная лига США направила площадке официальную жалобу.

Между тем Канье Уэст после публикации целой серии постов с гомофобными и антисемитскими репликами удалил свою страницу в социальной сети X (бывший Twitter). Последней записью артиста стала благодарность рэпера владельцу площадки Илону Маску за возможность высказываться без цензуры.

Внимание на посты артиста, в которых он признавался в любви к Гитлеру, обратили внимание активисты движения «Ветераны России». Они потребовали навсегда запретить артисту въезд на территорию страны.

Одежда Магазины Канье Уэст
11 февраля 2025, 17:02
«Вне поля ее интересов». Директор Аллегровой — о суде с челябинским ночным клубом
РИА «Новости»
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Концертный директор певицы Ирины Аллегровой опроверг распространившиеся в Сети сообщения о том, что певица планирует судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-артиста*, исполняющего один из ее хитов. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

«Я вообще не в курсе и конкретно про эту историю ничего не знаю. Не думаю, что она будет хотя бы комментировать [эти новости]. Я думаю, что это все вне поля ее интересов», - сказал Владимир.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что заслуженная артистка России якобы планирует подать в суд на одно из ночных заведений Челябинска. Причиной этого, по данным источника, стал травести-артист * Александр Горшков, который постоянно во время своих выступлений поет песню «Угонщица».

Прошлой осенью Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала на закрытии международного фестиваля «Новая волна - 2024». Звезда приехала на мероприятие уже без настроения и позволила себе выругаться на папарацци. Также она попросила представителей СМИ перестать ее снимать, после чего ее помощница начала прикрывать куском ткани камеры фотографов.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Концертный директор певицы Ирины Аллегровой опроверг распространившиеся в Сети сообщения о том, что певица планирует судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-артиста * , исполняющего один из ее хитов. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

Песни Видео ЛГБТ Полиция Ирина Аллегрова
11 февраля 2025, 02:17
«Нелюдь». Рыдающая жена Петросяна пожаловалась на худрука Театра Сатиры
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Супруга Евгения Петросяна разрыдалась перед подписчиками, возмущаясь закрытием спектакля «Дядя Жорж» в Театре Сатиры. О ситуации Татьяна Брухунова рассказала в соцсетях.

Молодая супруга артиста позиционирует себя в соцсетях как театрального критика и посещает практически каждую столичную премьеру. После этого делится впечатлениями о просмотренных ею постановках.

На этот раз Брухунова, снимая сторис, не смогла сдержать слез и разразилась гневной тирадой в адрес художественного руководителя Театра Сатиры Евгения Герасимова. Ей не понравилось, что он убирает из репертуара труппы спектакли, не приносящие доход. Пьеса «Дядя Жорж» оказалась в их числе.

Брухунова показала, как актеры вышли на поклон и попрощались со зрителями, добавив, что в этот момент «плакали всем залом». Супруга Петросяна отметила, что вернулась со спектакля с тяжестью на душе, с ощущением, как будто была на похоронах близкого ей человека. Кроме того, на эмоциях она назвала руководителя театра «нелюдью».

«Я очень надеюсь, что тот нелюдь, который совершил это преступное действие, обязательно за него ответит. Я не знаю, как, но я очень на это надеюсь», - подчеркнула она.

Ранее Брухунова назвала «сбитыми летчиками» юриста Катю Гордон и актрису Ирину Безрукову, отреагировав на критику с их стороны.

Россия Брак Евгений Петросян Шоу-бизнес Артисты
11 февраля 2025, 02:06
Солиста «Несчастного случая» Кортнева потребовали признать иноагентом
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Солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева нужно проверить на иностранное влияние. Об этом глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил в беседе с News.ru.

Он отметил, что обращения уже направили в Генпрокуратуру России, Следственный комитет и Минюст.

По словам Резяпова, музыкант негативно высказывался о спецоперации. После отъезда из России Кортнев вскоре вернулся на родину. В связи с этим, как заявил глава движения, нужно признать солиста группы «Несчастный случай» иноагентом.

Ранее стало известно, что вернувшийся из США Кортнев хотел заработать на российской публике выступлениями на частных мероприятиях. За корпоративы длительностью до 90 минут музыкант просил 500 тысяч рублей.

Минюст внес рэпера Влади* из группы «Каста» в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, исполнитель участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов.

США Россия Иноагенты
10 февраля 2025, 22:27
Концерт рок-музыканта отменили из-за огромного «жирберга»
РИА «Новости»
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Концерт рок-музыканта Брайана Адамса отменили из-за проблем с канализацией в австралийском городе Петра. Об этом сообщило издание The Guardian.

Музыкант должен был выступить на стадионе RAC Arena вечером в воскресенье, 9 февраля. При этом ранее на улице Веллингтон-стрит, где расположена площадка, возникли проблемы с водоснабжением. Компания Perth Water Corporation фактически сорвала концерт, так как не смогла своевременно их устранить.

Городская канализация оказалась забита огромным «жирбергом», состоящим из застывших сгустков жира, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Сточные воды из-за засора стали выливаться на улицы. Местные власти вмешались в ситуацию, отменив выступление Адамса и испугавшись, что такая же ситуация возникнет и в туалетах арены.

Компания Frontier Touring уже известила зрителей, что им вернут деньги за билеты в полном объеме.

Поклонники Адамса теперь возмущаются в соцсетях, что они три часа ждали начала концерта, но их никто не предупредил об его отмене.

Ранее в Сочи отменили концерт блогера Ивана Золо из-за лжеминирования.

Фанаты Австралия Концерты Музыка

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