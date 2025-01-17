Платье Рене Зеллвегер лопнуло под ее ягодицами после церемонии «Оскара»

Специально для мероприятия звезда «Бриджит Джонс» нарядилась в красное платье люксового бренда Carolina Herrera. Оно было с открытыми плечами и длинным шлейфом.

После церемонии, когда артистка уже возвращалась домой, платье разорвался под ягодицами. Только добравшись до двери своей квартиры, Зеллвегер поняла, что забыла ключ от нее.

«Поэтому мне пришлось подняться на балкон второго этажа и пробраться через маленькое окно, которое было в ванной, в этом платье с дыркой под ягодицами», - объяснила актриса.

Сейчас 55-летняя обладательница двух «Оскаров» живет со своим женихом , 44-летним телеведущим Антом Энстидом в Лагуна-Бич. Зеллвегер редко появляется на публике и реже снимается в фильмах.