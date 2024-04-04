Пластика ягодиц вынудила Бьянку повременить с зажигательными танцами на концертах
Певицу Бьянку (настоящее имя Татьяна Липницкая) заметили на светской премьере фильма «Золото Ульматы». В беседе с изданием The Voice артистка призналась, что из-за недавней пластической операции на концертах придется меньше двигаться.
Бьянка отметила, что у нее много работы, поэтому придется выступать и сниматься в клипах, несмотря на послеоперационный период.
«Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное - люди услышат мои песни», - заявила Бьянка.
Зажигательные танцы певица решила отложить, чтобы быстрее восстановиться после операции. Бьянка сделала липосакцию живота и увеличение ягодиц собственным жиром.
В начале февраля певица рассказала, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Злоумышленника отпугнул громкий крик артистки.