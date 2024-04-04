Пластика ягодиц вынудила Бьянку повременить с зажигательными танцами на концертах

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Бьянка отметила, что у нее много работы, поэтому придется выступать и сниматься в клипах, несмотря на послеоперационный период.

«Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное - люди услышат мои песни», - заявила Бьянка.

Зажигательные танцы певица решила отложить, чтобы быстрее восстановиться после операции. Бьянка сделала липосакцию живота и увеличение ягодиц собственным жиром.

В начале февраля певица рассказала, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Злоумышленника отпугнул громкий крик артистки.