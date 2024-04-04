04 апреля 2024, 02:54

Пластика ягодиц вынудила Бьянку повременить с зажигательными танцами на концертах

Global Look Press
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Певицу Бьянку (настоящее имя Татьяна Липницкая) заметили на светской премьере фильма «Золото Ульматы». В беседе с изданием The Voice артистка призналась, что из-за недавней пластической операции на концертах придется меньше двигаться.

Бьянка отметила, что у нее много работы, поэтому придется выступать и сниматься в клипах, несмотря на послеоперационный период.

«Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное - люди услышат мои песни», - заявила Бьянка.

Зажигательные танцы певица решила отложить, чтобы быстрее восстановиться после операции. Бьянка сделала липосакцию живота и увеличение ягодиц собственным жиром.

В начале февраля певица рассказала, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Злоумышленника отпугнул громкий крик артистки.

Концерты Песни Фильмы
04 апреля 2024, 02:36
«Перекрыть кислород». Пригожин рассказал, как Пугачева «кошмарила» Валерию
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте певицы Аллы Пугачевы с его женой Валерией. Подробностями он поделился с сайтом mk.ru.

По его словам, именно Алла Борисовна пыталась помещать карьере блондинки и убирала ее выступления с телевизионных эфиров.

«Я раньше этого не говорил, но сколько было случаев, когда она многих неудобных ей артистов сливала, в том числе и Валерию. Приходила на проект и говорила: „Я не хочу, чтобы Валерия была там“. И все: у нее шли на поводу», - признался продюсер.

Он отметил, что Пугачева «кошмарила» людей, она могла повлиять на много процессов в шоу-бизнесе. Вокалистка обладала большим авторитетом в мире знаменитостей и могла одним словом «перекрыть кислород» человеку.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл секрет большой популярности Пугачевой. По его словам, ее любят поклонники из СССР. В то время артисты редко появлялись на радио и телевидении, это создавало ощущение дефицита и подогревало интерес публики.

СССР Алла Пугачева Телевидение Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 21:47
Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Александру Семчеву
РИА «Новости»
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Глава государства Владимир Путин присвоил звание «Народный артист Российской Федерации» актеру Московского Художественного академического театра имени Чехова Александру Семчеву. Соответствующий указ опубликовали на правовом сайте.

С присвоением нового титула уроженца Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя, его слова передало издание Toptver.

«Высокая государственная оценка Вашего труда подчеркивает Ваши заслуги в развитии театрального искусства в нашей стране, свидетельствует о широком признании зрителями и коллегами по цеху Вашего многогранного таланта. Жители Тверской области, Вашей малой Родины, гордятся Вашими достижениями», - сказал глава региона.

Семчев появился на свет 16 апреля в городе Вышний Волочек. В этом году артист отметит свое 55-летие. Он работал в таких театрах, как «Современник» и «Сатирикон». В 1997 году устроился в МХТ имени Чехова.

Зрителям мужчина известен по ролям в кино. Он играл в картинах «Родные люди», «Хороший человек», «Судьба диверсанта», «Годунов», «Сальса», «Пенсильвания», «Второе восстание Спартака», «Огонь, вода и бриллианты», «Игрушки» и многих других.

Кино Театры Владимир Путин Актеры
03 апреля 2024, 19:06
Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств
Global Look Press
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Телеведущая Ольга Бузова, озвучившая главную роль в фильме «Дождь из мужчин», сообщила, что не будет пользоваться сайтами для знакомств. Об этом она рассказала журналистам портала «Страсти» на пресс-показе картины, который состоялся в Москве 3 апреля.

Бузова поделилась, что в отличие от героини фильма не испытывает дефицита мужского внимания и не планирует пользоваться сайтами для знакомств. Ведущая заявила, что ловит на себе взгляды представителей сильного пола как на сцене, так и на улицах.

«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», - заявила телеведущая.

Несколько недель назад артистка намекнула фанатам на предстоящую свадьбу , предложив им подобрать подходящую дату. Позже она появилась на публике с кольцом , напоминающем обручальное.

Ольга Бузова Отношения Мужчины
03 апреля 2024, 19:02
Жена Константина Эрнста зарегистрировала бизнес
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Актриса Софья Эрнст зарегистрировала ООО «Исток». Компания планирует продавать различные товары, а также организовывать мероприятия, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, фирма супруги генерального директора Первого канала Константина Эрнста будет специализироваться в сфере исполнительских искусств и организации развлечений.

Авторы публикации уточнили, что актриса также сможет продавать текстиль, посуду, книги, канцтовары, игрушки, одежду, косметику и парфюмерию, цветы, семена, сувениры. Организация также может заняться и ресторанной деятельностью, и создавать кино.

Накануне певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. В перспективе он сможет производить и реализовывать под личной маркой различные товары: от канцелярии до женского белья.

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