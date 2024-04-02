02 апреля 2024, 03:38

Пластический хирург заявил, что лицо Пугачевой не подлежит восстановлению

РИА «Новости»
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У певицы Аллы Пугачевой после пластических операций перестал нормально открываться один глаз, а ее лицо перекосилось. Теперь певица пугает поклонников искаженной мимикой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам хирурга Ивана Володченкова, лицо Пугачевой не подлежит восстановлению. Результат от повторной подтяжки всегда хуже, чем от предыдущего вмешательства, отметил врач.

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом. В Кремле никакой позиции по этому вопросу пока нет.

Россия Алла Пугачева Пластические операции
01 апреля 2024, 23:38
На Яну Троянову предложили завести уголовное дело за слова о Путине
Global Look Press
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За слова о «мечте убить» президента Владимира Путина на актрису Яну Троянову* предложили завести уголовное. В распоряжении «360» появился документ, подписанный председателем общественного движения «Зов народа» Сергеем Зайцевым.

Он инициировал обращения в СК РФ и прокуратуру по этому факту. По его мнению, Троянову* должны привлечь по статье об угрозе убийством.

«Общественным движением „Зов Народа“ были обнаружены видеоматериалы <…>, которые свидетельствуют об угрозе убийством в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, иностранный агент, актриса Яна Троянова* в своем последнем выступлении в передаче украинского пропагандиста Дмитрия Гордона* высказала угрозы убийством в адрес президента России Владимира Путина», - отметили в документе.

Ранее Троянова*, сыгравшая Ольгу в одноименном сериале на телеканале ТНТ, не смогла оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста. Артистка заявила, что не получала финансирование от зарубежных источников. Однако в Минюсте посчитали, что Троянова* попала под иностранное влияние.

* Включены в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России

Уголовное дело Россия Владимир Путин
01 апреля 2024, 22:53
«Натоптанная дорожка». VAL заявил, что артисты в России боятся рисковать
Телеканал «360»
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Музыка стала всем надоедать, артисты зачастую вместо новых песен делают каверы и ремиксы популярных треков. Почему так происходит и надо ли что-то с этим делать в беседе с журналистом «360» Марусей Михейчик на программе «Тет-а-тет с Марусей» порассуждал исполнитель и автор песен VAL.

В качестве «максимальнейше идеального примера» смены направления в музыке музыкант назвал Егора Крида. Тот «делал попсу», а потом «перевернулся» и вернулся к тому, с чего начал - рэп, хип-хоп.

«Это все оформлено стилевым звуком, и он актуален», - отметил VAL.

Артист отметил, что в России довольно примитивная музыкальная индустрия. По его мнению, ситуацию в этой области могли бы изменить редакторы, которые формируют плейлисты.

«Это такая история, когда ты идешь по прокатанной дорожке. Люди боятся рисковать», - заявил артист.

Музыкант отметил, что если у исполнителя есть «определенный пул музыки, который выстрелил» в свое время, то он понимает, в каком направлении нужно двигаться.

«У него уже натоптанная дорожка, он идет и просто зарабатывает аудиторию, репутацию и, в конечном итоге, деньги», - пояснил собеседник Маруси.

VAL признал, что сейчас он готов рискнуть, но потом все может измениться. Когда у него появятся треки в топ-чарте, то появится и страх «потерять волну», если двинуться в творчестве влево-вправо.

Песни Россия Музыка Деньги Егор Крид
01 апреля 2024, 19:35
Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето
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Работу над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы» приостановили. Съемки планируют продолжить летом, сообщил актер Артем Ткаченко в эфире «Открытой студии».

«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», - признался артист.

По его словам, продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Почему сроки пришлось сдвинуть - актер не уточнил.

Ткаченко добавил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над сериалом.

«Потому что героев этих мы любим, эта семья уже стала нашей семьей. Юрия Стоянова уже в жизни называют „дедуля“», - отметил он.

Ранее экс-вокалист поп-группы «На-На» Владимир Левкин одобрил идею создания сериала , который расскажет об истории музыкантов. Он уточнил, что кино о коллективе пытались снять уже не раз.

Сериалы Кино Актеры
01 апреля 2024, 19:29
Королевский эксперт назвал вероятный диагноз онкобольной Кейт Миддлтон
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила общественности о своем онкозаболевании. Королевский эксперт Марк Рош в беседе с изданием dayFREURO заявил, что у нее, вероятно, рак толстой кишки.

По словам эксперта, королевская семья не планирует делать каких-либо официальных заявлений, связанных со здоровьем жены наследника британского престола.

Рош добавил, что принцесса Уэльская могла перенести гистерэктомию, у нее рак толстой кишки. Кейт Миддлтон сейчас проводят профхимиотерапию на дому, пояснил эксперт.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет участвовать в пасхальной службе , так как проходит курс превентивной химиотерапии. Онкобольной Карл III посетит традиционную церемонию, но из-за проблем со здоровьем его вместе с королевой Камиллой посадят отдельно от всех.

Великобритания Онкология Британская королевская семья

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