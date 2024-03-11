Пластический хирург рассказал, какие операции делала Пугачева

Известный российский актер, заслуженный артист РФ Сергей Селин поделился мнением, почему некоторые российские звезды открыто критикуют Россию и поддерживают антироссийские взгляды. Его слова привел сайт «Аргументы и факты».

По мнению Селина, Максим Галкин*, Артур Смольянинов* и их ровесники относятся к поколению, которое воспитывали после перестройки и развала СССР. Многие из них верят, что Россия - это зло, потому что в юные годы им внушали, что все лучшее за границей, а в родной стране все плохо.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. Только с тех пор все поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», - сказал Селин.

Артист, известный по роли капитана Дукалиса, также подчеркнул, что в нынешней борьбе между Россией и Западом при всех санкциях и помощи западных стран Украине заметно, что последние находятся в затруднительном положении. Все это тяжело воспринимается представителями переломного поколения.

«Бывает так, кто-то кому-то прищемил хвост. Мы им наступили на любимую мозоль. И вот теперь эти люди кричат: „Ах, как же, моя же мозоль! Она самая мозолистая из всех мозолей в мире!“», - заявил Селин.

Продюсер Илья Саглиани объяснил , что список востребованных артистов сильно изменился за два года, потому что россияне предпочитают патриотический репертуар.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.