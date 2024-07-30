Пиво, вино и виски. Появился райдер скандального концерта «Агаты Кристи» в Красноярске

По информации издания, музыканты потребовали круглосуточный ресторан в отеле и лобби-бар. Кроме того, только для Самойлова предоставили номер класса люкс. Для него также выделили отдельную гримерку. В ней должны были подготовить бутылку виски, пять пачек сигарет и три тарелки закуски.

Барабанщик группы Дмитрий Снейк для своей гримерки потребовал 7,5 литра пива, три бутылки сухого вина, закуски и пять пачек стиков для айкоса.

В общей гримерке организаторы должны были подготовить бутылку бренди, три литра пива и три пачки стиков для айкоса, а также закуски, овощную тарелку, воду, чайник и утюг.

Группа выступила на «Небофесте» 28 июля. Слушателей возмутило состояние Самойлова , который еле держался на ногах во время концерта. В конце рокер передал микрофон гитаристу, так как не мог допеть песню.